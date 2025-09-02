¿A qué hora se estrena Lilo & Stitch en Disney+?

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El remake de Lilo & Stitch llegará a Disney+ este miércoles 3 de septiembre. El filme del dispratado extraterrestre azul llega a las plataformas tras su paso por las salas donde ha superado los 1.000 millones de dólares de recaudación, convirtiéndose en la segunda película más taquillera del año. Pero, ¿a qué hora se estrena el remake de Lilo & Stitch en Disney+?

"Lilo & Stitch, la nueva versión en acción real del clásico animado de Disney de 2002, narra la historia divertida y conmovedora de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a recomponer su familia rota", señala la sinopsis oficial del filme dirigido por Dean Fleischer Camp, el realizador nominado al Oscar por el largometraje de animación Marcel, la concha con zapatos.

Esta nueva versión del clásico de animación de Disney aporta nueva energía a la divertida y conmovedora historia de Lilo y su poco convencional mascota adoptiva, Stitch. Los escenarios tropicales proporcionan unas imágenes tan acogedoras como la familia que Lilo y Stitch crean juntos, a la vez que rinden homenaje a la cultura y la belleza de Hawái.

En cuanto al horario del estreno, Lilo & Stitch estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 3 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España el remake del clásico de Disney llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Dean Fleischer Camp llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando Lilo & Stitch esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar de la cinta del adorable extraterrestres azul.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar del filme de Disney desde las 4:00 horas de este miércoles.