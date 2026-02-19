¿A qué hora se estrena Cortafuego en Netflix? - NETFLIX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Cortafuego, la nueva película de David Victori (No matarás) aterriza en Netflix. Este thriller de suspense mezclado con drama familiar está protagonizado por Belén Cuesta (Paquita Salas), Enric Auquer (Quien a hierro mata), Joaquín Furriel (Cien años de perdón) y Diana Gómez (Valeria), y promete emociones muy, muy intensas. Pero... ¿a qué hora se estrena Cortafuego en Netflix?

"Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la mujer de este, Elena (Diana Gómez) y su hijo (Mika Arias) a la casa de verano familiar, en pleno bosque. Lo que debería ser una despedida tranquila no tarda en convertirse en una pesadilla cuando, tras una discusión, su hija desaparece en el bosque sin dejar rastro. La situación se agrava cuando se desata un incendio forestal fuera de control en la zona. A medida que las llamas avanzan con rapidez, las autoridades se ven obligadas a suspender la búsqueda y ordenar una evacuación inmediata", adelanta la sinopsis oficial del filme.

En cuanto al horario del estreno, Cortafuego estará disponible en España en Netflix a las 9:00 horas del viernes 20 de febrero. Una hora antes, a las 8:00 horas, el largometraje verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la película tendrá otro horario. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar del nuevo filme de David Victori a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora Cortafuego llegará a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas, la nueva película española de Netflix se podrá ver en Netflix en territorios como Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. A las 4:00 horas, Cortafuego estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas cuando la cinta protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez estará disponible en Netflix para sus abonados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).