Inquietante tráiler de Cortafuego con Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez: "¿Dónde está mi hija?"

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Cortafuego, el thriller psicológico protagonizado por Belén Cuesta (La trinchera infinita), Enric Auquer (Casa en llamas), Joaquín Furriel (El refugio atómico) y Diana Gómez (La casa de papel), llegará a Netflix el próximo 20 de febrero. A pocos días de su estreno, el filme dirigido por David Victori, realizador responsable de títulos como Sky Rojo o No matarás, ha lanzado su tráiler oficial.

"Se espera tener perimetrado el incendio antes de que llegue la noche", es la noticia que sorprende a la familia que trata de cerrar una herida del pasado en un bosque que ahora es pasto de las llamas.

Es entonces, con un incendio voraz arrasando todo a su paso, cuando Lide, la hija del personaje encarnado por Belén Cuesta desaparece en las profundidades del bosque.

"¿Donde está mi hija?", clama desesperada la madre ante una situación límite que esconde un oscuro trasfondo y que podría cambiar por completo el caso.

"Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de éste, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña.

Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Cuesta, Auquer, Furriel y Gómez, quienes asumirán los papeles protagonistas, encontramos nombres como Candela Martínez (La manzana) y Mika Arias, que debuta como actriz cerrando el elenco de Cortafuego.

La película, ha sido producida por Anxo Rodríguez, de Espotlight Media, y Ferran Tomás