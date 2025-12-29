Herencias y ambición desmedida en el tráiler de Jugada Maestra, lo nuevo de Glen Powell y Margaret Qualley

Herencias y ambición desmedida en el primer tráiler de jugada Maestra, lo nuevo de Glen Powell y Margaret Qualley - DIAMOND FILMS ESPAÑA

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Jugada Maestra, la nueva película protagonizada por Glen Powell (Hit Man. Asesino por casualidad, Cualquiera menos tú) y Margaret Qualley (Érase una vez en Hollywood, La Sustancia), llegará a los cines el próximo 15 de mayo de 2026. Para ir abriendo boca, Diamond Films ha lanzado el primer tráiler del proyecto con una premisa clave por bandera: "De heredero en heredero, hasta que yo sea el primero".

El avance, de poco más de dos minutos de duración, sigue a Becket (Powell), el octavo en la línea de sucesión que busca heredar la fortuna de su familia sea como sea. Con toques de humor ácido y descarado, el protagonista desdibuja los límites morales que puede generar el dinero, siendo capaz de "podar algunas ramas del árbol genealógico" para alcanzar su objetivo.

"¿Qué harías por conseguir mil millones de dólares? Esta es la historia de Becket, un potencial heredero de una fortuna millonaria que solo tiene un pequeño problema: que es el octavo en la línea de sucesión. Lo cual, por supuesto, tiene una fácil solución: matarlos a todos hasta que solo quede él", reza la sinopsis del filme.

Junto a Powell y Qually, el elenco de la película lo completan Ed Harris (Pollock. La vida de un creador, Westworld) y Topher Grace (Amenaza en el aire, Spiderman 3), entre otros.

La dirección del filme corre a cargo de John Patton Ford, que también escribió y dirigió Emily la estafadora y que ganó el Independent Spirit Award al mejor guion de ópera prima, siendo este filme el segundo largometraje que estrenará el relizador en su carrera.