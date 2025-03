Archivo - Así se deshizo Jeff Bezos de los productores originales de James Bond: "No importa lo que cueste" - COURTESY OF HEINEKEN/MEGA / THE MEGA AGENCY / CONT

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Amazon ha tomado el control creativo de James Bond después de más de seis décadas bajo el mando de la familia Broccoli y Eon Productions. Barbara Broccoli y Michael G. Wilson han abandonado la franquicia, y ahora han salido a la luz los detalles de cómo la compañía logró hacerse con el dominio de la saga.

Todo apunta a que un incidente con la familia Broccoli cambió el rumbo de las negociaciones. Antes de que Amazon asumiera el control creativo de la saga, The Wall Street Journal desveló que Broccoli y Amazon no estaban de acuerdo sobre el futuro de Bond. Desde Amazon usaron la palabra "contenido" para describir la franquicia, algo que no gustó a Broccoli y, presuntamente, la llevó a decir en privado que los ejecutivos de la empresa eran "unos malditos idiotas".

Según The Hollywood Reporter, Jeff Bezos vio este artículo en The Wall Street Journal y estalló. Amazon terminó pagando a la familia Broccoli cerca de 1.000 millones de dólares para tomar el control creativo, además de los 8.500 millones que ya pagó por la adquisición de MGM. "Bezos leyó su cita en el Journal, se puso al teléfono y dijo: 'No me importa lo que cueste, desháganse de ella'", ha contado una fuente.

Cabe destacar que no había ningún sucesor en la familia Broccoli para tomar el testigo de los productores y continúar con el legado familiar de James Bond, lo que también les empujó a aceptar la oferta de Amazon. Por otro lado, Wilson ya había decidido retirarse y, aparentemente, Broccoli "no tenía fuerzas" para seguir en solitario.

The Hollywood Reporter también revela que los ejecutivos de Amazon intentaron crear una serie de Bond tras la compra de MGM en 2022, con propuestas para producciones sobre Moneypenny, Felix Leiter o una 007 femenina. Tanto Broccoli como Wilson rechazaron estas ideas que ahora podrían tomar bríos renovados con el nuevo control creativo de la franquicia.

Un cambio que también podría acercar a nombres como Christopher Nolan a la saga. El director de Oppenheimer, Origen o El caballero Oscuro siempre ha dicho que uno de sus sueños es capitanear una película de la saga 007, de la que es fan confeso. De hecho, en el pasado hubo ya conversaciones con la familia Broccoli, aunque el mayor obstáculo era, precisamente, que los productores siempre se guardaban la última palabra, la decisión final, en el ámbito creativo. Algo que no convencía para nada a Nolan, que siempre tiene el control total de todas sus producciones.