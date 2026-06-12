Archivo - Helen Mirren aclara su postura sobre Israel y Gaza después de que la tildaran de “zorra sionista malvada” - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

Helen Mirren, que dio vida a la primera ministra de Israel Golda Meir en una película de 2023 y ha declarado creer en la "existencia del estado de Israel", sufrió un ataque verbal el pasado mes de noviembre. Mientras caminaba por Londres con su marido, la actriz fue increpada por un hombre que la tildó de "zorra sionista malvada". Recientemente, el vídeo del incidente ha resurgido en Internet y Mirren lo ha abordado, dejando además clara su postura sobre Gaza.

En declaraciones a Variety, la intérprete confirmó que fue "atacada por error por un hombre que quizá se dejó llevar o que quizá no estaba del todo bien de la cabeza". Tras advertir a los periodistas de que tuviesen cuidado con lo que leían o veían en Internet, la ganadora del Oscar señaló que "las fuerzas del mal están resurgiendo por todas partes, incluso en un país como Israel".

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

"¿Cómo es posible que repitáis con otras personas lo que os hicieron a vosotros como pueblo?", se preguntó Mirren, a todas luces comparando el Holocausto con el actual conflicto armado.

HELEN MIRREN, SOBRE EL HOLOCAUSTO Y LA CREACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL

La actriz aseguró tener "amigos maravillosos de Israel" y alabó las comunidades artística e intelectual del país. "Nací al final de la Segunda Guerra Mundial, crecí en la Europa de la posguerra y la toma de conciencia por parte de la generación de mis padres de lo que había sucedido en el Holocausto fue muy profunda, muy importante", recordó.

"Por eso, la creación de Israel fue un momento muy importante, aunque quizá se hiciera de una forma totalmente equivocada, en el lugar equivocado, no lo sé. Pero algo tenía que pasar después de aquel horror", expresó Mirren.

La intérprete pasó entonces a reflexionar sobre ciertas figuras históricas, como Catalina la Grande o Alejandro Magno, que se ganaron sus apodos por conquistar territorios. "¿Por qué se le recuerda en la historia? Porque, con una brutalidad increíble y una crueldad inconcebible, conquistó territorios. Así que me devasta", señaló.

"El mal siempre está al acecho, esperando para tomar el control, incluso en un lugar como Israel. Interpreté a Golda Meir y trabajé en un país que era el Israel idealista, y siempre pensé que era un país que nunca haría nada malo, pero, por supuesto, estaban haciendo cosas malas, incluso entonces", lamentó la actriz.