¿Hay escenas post-créditos en Lightyear, la precuela de Toy Story?

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Tras la tetralogía Toy Story, Pixar regresa al universo de la saga con Lightyear, la película protagonizada por el guardián espacial que se convirtió en el nuevo juguete favorito de Andy y despertó los celos de Woody en la primera entrega de 1995. Una película ante la que, teniendo en cuenta los precedentes más recientes de la saga, surge una gran pregunta: ¿Hay escenas post-créditos en Lightyear?

Aunque son ya casi tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión en las producciones del Universo Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de los filmes basados en personajes de las grapas.

Estas secuencias extra ya se usan en filmes de otros muchos géneros (como las sagas Fast and Furious, The Conjuring, Matrix o recientemente Uncharted) e incluso algunas series de televisión como Westworld, Stranger Things, The Mandalorian y El libro de Boba Fett las ficciones de Star Wars.

Y en el caso de Lightyear, la respuesta rápida, y sin entrar a destripar la película, es que sí. Como ya ocurriera en otras entregas de la saga Toy Story, el nuevo filme tiene escenas post-créditos... y varias. Y es que una vez que Buzz y su equipo han terminado su misión, el público no debe abandonar el cine ya que hay hasta tres escenas extras durante los créditos finales.

Y si bien la primera de las secuencias tiene lugar en mitad de los créditos finales, para ver las otras dos habrá que permanecer en la saga de cine hasta el final, incluso después de que el logotipo final de Pixar aparezca en la gran pantalla. Y cuidado, que mientras que las dos primeras escenas postcréditos son de corte mas humorístico, la última insinúa el regreso de un personaje y la posibilidad de una secuela de Lightyear.