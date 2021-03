¿Hay escena post-créditos en Godzilla vs Kong?

¿Hay escena post-créditos en Godzilla vs Kong? - WARNER BROS

MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Godzilla vs Kong, el combate de los dos titanes más feroces y colosales del cine, es la cuarta entrega del MonsterVerse iniciado en 2014. Dos monstruos de leyenda que compiten por ser la criatura Alfa de la Tierra en una batalla decisiva que cambiará el destino del mundo. Y teniendo en cuenta los precedentes en la franquicia, la pregunta que se hacen muchos fans es... ¿Hay escena post-créditos en la cinta?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La trama de Godzilla vs Kong se centra en un grupo de humanos dirigidos por Apex, la competencia de Monarch, que tratan de dar con la fuente de energía radioactiva de la Tierra Hueca. Para ello, necesitan que King Kong les guíe hasta allí. Pero ahora que Godzilla es el Rey de los Monstruos, el primate no puede salir de la isla sin que estalle la guerra.

Las anteriores entregas del MonsterVerse, en concreto La Isla Calavera y Rey de los Monsturos, han presentado escenas post-créditosen las que se mostraban pinturas rupestres de la ancestral rivalidad entre Godzilla y Kong. Y es que el director Adam Wingard ya prometió que habría un claro vencedor, y como tal, la película no incluye ninguna escena post-créditos.

Aunque ninguno de los dos titanes muere -como era de esperar ya que son los dos estandartes de la franquicia- no hay escena post-créditos que enlace con futuras entregas del MonsterVerse, cuyo futuro ahora mismo es incierto ya que no hay nuevos proyectos anunciados.

La expectación que ha generado Godzilla vs Kong en los últimos meses la ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año. Si la recaudación en taquilla va acorde con ello, no hay duda de que próximamente se anunciarán más entregas del MonsterVerse, incluso si ambos titanes no vuelven a cruzar sus camino