¿Hay escena post-créditos en Fast and Furious 9?

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Fast and Furious 9, la nueva película de la familia encabezada por Vin Diesel ya arrasa en las salas de medio mundo y está a punto de desembarcar en otros países como España, Japón, Italia o Francia. Aunque el público de Estados Unidos y muchos países de Asia y Latinoamérica ya ha podido disfrutar del filme, en el resto del planeta los fans no dejan de hacerse preguntas en torno a la película, entre ellas, si incluirá una escena post-créditos.

Lo primero que hay que recordar es que la saga Fast and Furious ha hecho uso de las escenas post-créditos con anterioridad. La franquicia de Universal Pictures las incluyó desde su primera entrega, estrenada en 2001, muchos años antes de que Marvel Studios las popularizara. La serie no repetiría la fórmula hasta Fast & Furious 6 en 2013 y más tarde también incluyó una secuencia extra en 2019 en su spin-off Hobbs & Shaw. Por lo tanto, no sería extraño que la novena entrega también contara con una secuencia tras o durante los créditos finales.

Lo cierto es que esta última entrega cuenta con una breve escena que aparece a la mitad de los créditos y que daría respuesta a algo que sucede a lo largo del filme y abre la puerta a las futuras secuelas, al menos dos, de la saga principal.

También hay que señalar que se trata de una única escena a mitad de créditos, es decir, que tras esta secuencia ya no hay más metraje sorpresa al terinar los créditos, por lo que los espectadores pueden marcharse de la sala sin miedo a perderse nada.

Tras la novena entrega, Vin Diesel ya ha confirmado que vendrán dos películas más que, no solo se filmarán a la vez, sino que además serán la conclusión de la saga. Sin embargo, el universo de A todo gas está lejos de acabar. También hay anunciada una secuela para el spin-off de Hobbs & Shaw, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, así como una película centrada en los personajes femeninos de la saga.

Fast and Furious 9, dirigida por Justin Lin, cuenta en su reparto con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell y Charlize Theron.