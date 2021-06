¿Por qué sigue vivo en Fast and Furious 9 el personaje de Paul Walker?

Archivo - Paul Walker en la escena final de Fast and Furious 7

Cuando Fast and Furbious llegó por primera vez a los cines en 2001, la fórmula para el éxito de la franquicia estaba clara. No había nada que los carismáticos Dominic Toreto y Brian O'Conner no pudieran conseguir, tanto dentro de la ficción... como en taquilla, donde la franquicia protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker se iba agrandando hasta convertirse en un auténtico mastodonte cinematográfico que acumula ya más de 6.000 millones de dólares en taquilla.

Y aunque la familia fue creciendo con estrellas de relumbrón como Dwayne Johnson, Jason Statham, Elsa Pataky o Luke Evans, el binomio de Diesel y Walker fue siempre el corazón la saga... algo que acabó truncándose en 2013 cuando el actor que interpretaba a Brian O'Conner falleció en un trágico accidente de coche antes de acabar la séptima película de A todos gas.

Los responsables de la saga no solo decidieron terminar la película, sino que además otorgaron al arco del personaje de Walker una conclusión que le permitiera seguir vivo dentro de este universo. Al final del filme, O'Conner se marcha deja la banda para cuidar a la familia que ha formado junto a Mia, la hermana de Toretto, alejado de los peligros.

Este final ha dado muchos quebraderos de cabeza a la franquicia. Existe la paradoja de que, al seguir con vida el personaje pero no el actor que lo interpreta, O'Conner no puede volver a aparecer en la películas. Hasta ahora el problema se había sorteado diciendo que estaba con Mia, sin embargo el regreso de la hermana de Toretto en Fast and Furious 9, anunciado ya en los adelantos del filme desde hace meses, podría hacer que se tambalee parcialmente esta coartada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Todo apunta por tanto, a que, en la novena entrega, O'Conner será referenciado de algún modo debido al regreso de su esposa a la franquicia. Y según las informaciones que llegan desde diversos medios estadounidenses, donde el filme ha visto la luz el pasado fin de semana arrasando en taquilla, en un momento de la nueva película, se confirma que Brian sigue con vida y que, efectivamente, se dedica plenamente al cuidado de su familia.

Según el equipo de la séptima cinta, tal y como recuerda Screenrant, la decisión de mantener con vida a Walker en al ficción pretendía marcar un contraste con el terrible final que el intérprete había tenido en la vida real. De este modo, podría contar con una vida más allá de forma simbólica a través del cine.

A pesar de que muchos apuntaron que Fast and Furious 7 sería la última tras el fallecimiento del actor, el guionista de la franquicia Chris Morgan afirmó que "este no podía ser el final de la franquicia". Animados por la ilusión que Walker tenía de hacer una octava entrega, el equipo pensó que continuar con la saga era la mejor forma de rendirle homenaje.

Los fans podrán descubrir dónde está exactamente Brian y muchas otras sorpresas con el estreno de Fast and Furious 9, dirigida por Justin Lin y con un reparto formado por Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej), Charlize Theron (Chiper), Jordana Brewster (Mia), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Sung Kang (Han) y John Cena (JackobP). El filme llega a los cines españoles el 2 de julio