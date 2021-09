¿Hay escena post-créditos en Dune?

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Dune ha llegado, al fin, a los cines. Tras más de un año de retrasos motivados por la pandemia, la ambiciosa adaptación del clásico de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve aterriza en la cartelera dispuesta a ser inicio de una saga que abarcará, si todo va bien, no solo nuevas películas sino también series. En este punto, y teniendo en cuenta que este filme solo es el principio del viaje por el vasto universo creado por Frank Herbert, no son pocos los fans que se preguntan... ¿Tiene Dune escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han popularizado en las franquicias cinematográficas, especialmente en el cine de superhéroes y de la mano de Marvel Studios. Y es que, si bien el de La Casa de las Ideas no fue el primer estudio en usar esta herramienta, sí que las ha convertido en una suerte de tradición en su universo cinematográfico (y ahora también en sus series) incluyendo una o varias secuencias extra en muchas de sus produccioines para dar a los espectadores un pequeño adelanto de lo que está por venir.

Una moda a la que se han sumado sagas de otra naturaleza como el terror de Expediente Warren (The Conjuring), la desmedida acción de Fast and Furious, la animación de Toy Story o incluso también Star Wars a través de su serie The Mandalorian.

Pero en el caso de Dune, y a pesar de su desenlace pide a gritos una continuación que siga los pasos de Paul Atreides en Arrakis, lo cierto es que los espectadores más impacientes podrán abandonar su butaca tras el final de la película ya que... no, la película no cuenta con ninguna secuencia extra ni durante ni después de los créditos finales.

El todo caso, este no es el final de Dune puesto que, si la taquilla (y también el streaming a través de HBO Max en el caso de su estreno estadounidense) responde, Villeneuve tiene ya listo el guión de la secuela que comenzaría a rodar en pocos meses. Además, también está en marcha una serie precuela titulada La Hermandad que se prepara para HBO Max. Y es que, lo dicho, el viaje por el rico y complejo universo de Dune solo acaba de comenzar.