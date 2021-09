Denis Villeneuve critica las películas de Marvel: "No son más que un corta y pega" que fabrica "zombies"

Denis Villeneuve carga contra las películas de Marvel: "No son más que un corta y pega" que nos convierte en "zombies"

Denis Villeneuve ha cargado contra las películas de Marvel. En plena promoción de 'Dune', que llegará a salas españolas este viernes 17 de septiembre, el cineasta canadiense ha defendido su propuesta de blockbuster alejada del estilo de las producciones de superhéroes de la Casa de las Ideas, a las que ha calificado como cintas "que no son más que un corta y pega de otras".

En una entrevista para el diario El Mundo, Denis Villeneuve ha lanzado una crítica a la producción cinematográfica de la saga perteneciente a Disney. "Hay demasiadas películas de Marvel Studios que no son más que un corta y pega de otras. [...] El problema que tienen es que están realizadas con un mismo molde. Algunos cineastas pueden agregarle un poco de color, pero todas parecen ser producciones de fábrica", declaró.

"Quizás este tipo de películas nos han convertido un poco en zombis", añadió. A pesar de ello, sí se mostró optimista de cara a la creación de grandes producciones cinematográficas. "Actualmente, hay muchas películas grandes y de alto coste con un importante valor. No me siento capaz de ser del todo pesimista", manifestó.

SE SUMA A SCORSESE, COPPOLA Y KEN LOACH

Villeneuve se suma así a otros cineastas que cargaron duramente contra las producciones de Marvel. Aunque cineastas como David Cronenberg, Alejandro González Iñárritu o Ridley Scott cargaron duramente contra el cine de superhéroes; fue Martin Scorsese el que abrió la caja de Pandora, pues criticó las producciones de Marvel cuando estas llegaron a su punto más álgido de popularidad, con el estreno de 'Vengadores: Endgame', que logró desbancar temporalmente a 'Avatar' como la cinta más taquillera de la historia.

En plena promoción de 'El irlandés', Scorsese declaró que no consideraba cine a las producciones de Marvel, tachando a sus películas como "parques temáticos". Tras una dura ola de críticas en redes sociales, salió en su defensa Francis Ford Coppola, el cual apoyó a su colega. "Martin fue demasiado bueno diciendo que eso no es cine. No dijo que es despreciable, que es lo que pienso yo", manifestó.

Otro cineasta reconocido que cargó contra Marvel fue Ken Loach, el que dijo que el cine de superhéroes "es mercancía, como hamburguesas". "Son un ejercicio cínico de marketing y no tiene nada que ver con el séptimo arte", comentó.