Harrison Ford, cazado en los SAG Awards: "¡Le dije que se diera la vuelta!"

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

La 31.ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) ha sido la última gran ceremonia de premios previa a los Oscar. En la gala, a pesar de no llevarse la estatuilla a mejor actor de una serie de comedia por la que acudió a la ceremonia, Harrison Ford se ha robado el protagonismo por una hilarante situación ocurrida durante el discurso de su compañera de reparto en Terapia sin filtro, Jessica Williams.

La actriz arrancó su monólogo tal y como había planeado: "Los Angeles es conocida como la ciudad de los sueños. Y efectivamente, todos mis sueños se han vuelto realidad aquí. Desde mi sueño de prepararme...". Lo que no sabía Williams era que mientras las cámaras le apuntaban, los ojos estaban mirando al veterano intérprete, que se preparaba para disfrutar de un bocado del banquete.

"¡Le dije que se diera la vuelta! ¡No mires!", gritó la actriz cuando se percató del desliz de su compañero. Tras la hilarante situación, Williams prosiguió su alegato haciendo referencia a las dificultades de abrirse paso en la ciudad californiana bromeando con "su sueño de prepararse en un baño del Starbucks para una audición, a su sueño de llorar en un baño de Del Taco más tarde".

"He vivido mi sueño de cambiarme de ropa aparcada en una calle lo suficientemente agradable como para tener árboles que den sombra, pero no tan agradable como para que una señora blanca llamara a la policía. Y también he cumplido mi máximo sueño de interpretar con entusiasmo un monólogo para un director de casting mientras él comía con entusiasmo una ensalada", atestiguó Williams, que tras concluir su discurso reprendió con humor a un Ford que continuaba disfrutando de la comida.

Mickey Madison, Bowen Yang y Jodie Foster fueron los otros intérpretes que protagonizaron la sección I am an actor que los SAG Awards acostumbran a incluir en su ceremonia. El galardón al que optaba Ford finalmente fue a parar a las manos de Martin Short, por su papel en Solo asesinatos en el edificio.

La serie triunfadora de la noche, al igual que ocurrió en otras ceremonias que premian producciones televisivas, ha sido Shogun, que ha logrado acumular 4 galardones. Los SAG Awards, últimos galardones previos a los Oscar, han premiado a Cónclave por el mejor reparto, a Timothée Chalamet como mejor actor, a Demi Moore como mejor actriz, a Kieran Culkin como mejor actor secundario y a Zoe Saldaña como mejor actriz secundaria.