Harley Quinn y Wonder Woman toman Warner TV el 8 de marzo para celebrar el Día de la Mujer

Harley Quinn y Wonder Woman conquistan Warner Tv por el Día de la Mujer con una maratón especial - WARNER BROS.

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Warner TV presentará una programación especial protagonizada por Wonder Woman y Harley Quinn, dos de los personajes más icónicos el Universo DC. Durante el próximo domingo, desde las 15:45 hasta las 22:30 horas, el canal emitirá las películas Wonder Woman, Wonder Woman 1984, Escuadrón suicida y Aves de presa. Todo en un maratón dedicada a resaltar el poder y liderazgo femenino en la pantalla grande.

El especial comenzará a las 15:45 horas con la emisión de Wonder Woman (2017). Tras su debut en Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, Gal Gadot encarnó a la Mujer Maravilla en su primera película en solitario dentro del Snyderverse. Un filme dirigido por Patty Jenkins en el que Diana Prince, la princesa de las Amazonas, sale de su paradisíaca isla Themyscira para vivir su primea gran aventura en contexto de la Primera Guerra Mundial. Chris Pine, Robin Wright, Elena Anaya, David Thewlis, Danny Huston o Connie Nielsen completan el reparto de la película.

A las 18:00 horas será el turno de Wonder Woman 1984 (2020), la secuela que traslada la acción a los coloridos años ochenta, en el tenso escenario de la Guerra Fría, para profundizar en el estatus de Diana como icono cultural y referente femenino del cine de superhéroes. De nuevo dirigida por Jenkins y protagonizada por Gadot, en WW84 la princesa Diana está ya completamente adaptada al mundo moderno y trabajando en el museo Smithsonian como historiadora y arqueóloga. Pedro Pascal, Kristen Wiig o Natasha Rothwell son algunos de los nuevos rostros que se incorporaron a la franquicia.

HARLEY QUINN, DE LOS PERSONAJES FEMENINOS MÁS PODEROSOS

Después de la secuela de Wonder Woman, la acción continuará a las 20:30 horas con Escuadrón suicida (2016), cinta dirigida por David Ayer que reunió a algunos de los villanos y antihéroes más emblemáticos de DC. Entre ellos sobresalió Harley Quinn, la compinche del Joker de Jared Leto que, interpretada por Margot Robbie, robó la función al propio Leto y a nombres como Will Smith (Deadshot), Jai Courtney (Capitán Boomerang) o Joel Kinnaman (Rick Flagg).

Finalmente, a las 22:30 horas, la encargada de cerrar la jornada será Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn), cinta estrenada en 2020 y dirigida por Cathy Yan. A diferencia de Escuadrón Suicida, Aves de presa le cede todo el protagonismo a Harley en una historia vibrante y atrevida con personajes femeninos poderosos como eje central. Junto Robbie, el reparto lo completaron Mary Elizabeth Winstead (la Cazadora), Rosie Perez (Renee Montoya), Jurnee Smollett (Canario Negro), Ella Jay Basco (Cassandra Cain) y Ewan McGregor como el villano Roman Sionis (a.k.a. Máscara Negra).