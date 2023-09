Guillermo del Toro, a punto de dirigir una película de Star Wars: "Solo puedo decir dos letras..."

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Guillermo del Toro, el oscarizado director mexicano responsable de películas como La forma del agua o Pinocho, tuvo entre manos una película de Star Wars que nunca llegó a producirse. Tanto él como el guionista David S. Goyer han dado algunas pistas sobre el proyecto en el que trabajaron hace tan solo cuatro años.

Goyer, que escribió los guiones de la trilogía de Batman de Nolan o El Hombre de Acero, concedió una entrevista al podcast Happy Sad Confused. En ella, desveló que hace menos de un lustro realizó el guion de un filme de Star Wars que presentó a Lucasfilm con Guillermo del Toro como director.

"Había muchas cosas pasando entre bambalinas en Lucasfilm en ese momento. Es un guion genial... Tenéis que preguntarle a él al respecto. Hay muchas obras de arte conceptual geniales que se produjeron", ha confirmado Goyer. Unas palabras que han sido ratificadas por Del Toro.

En su cuenta de Twitter, el cineasta compartió la entrevista de su compañero, añadiendo algunos detalles. "Es cierto. No puedo decir mucho. Quizá un par de letras: 'J' y 'BB'. ¿Eso son tres letras?", sugiere el director. Unas palabras con las que los fans ya teorizan.

True. Can't say much. Maybe two letters "J" and "BB" is that three letters? https://t.co/qpGaSD3y7F