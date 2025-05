Guillermo del Toro avisa que su Frankenstein no será una película de terror

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación cinematográfica de Frankenstein, el clásico de la literatura de Mary Shelley, tiene previsto su estreno en Netflix en noviembre con Guillermo del Toro como director. Y, según ha revelado el propio cineasta, el drama y la emoción tendrán más peso que el terror en esta nueva versión, en la que Oscar Isaac y Jacob Elordi encarnarán al doctor Víctor Frankenstein y a su montruosa creación, respectivamente.

"Alguien me preguntó el otro día: '¿Tiene escenas que realmente den miedo?' Por primera vez, lo consideré. Para mí, es una historia emotiva. Es sobre todo personal. Estoy planteando una pregunta sobre ser padre, ser hijo... No estoy haciendo una película de terror. Nunca. No estoy intentando hacer eso", afirmó Del Toro en declaraciones recogidas por Variety durante el paso del mexicano por el festival de Cannes junto al compositor Alexandre Desplat.

Compositor y cineasta vuelven a trabajar juntos en Frankenstein, tras colaborar en filmes como Pinocho y La forma del agua, la cinta que en 2018 triunfó en los Oscar haciéndose con los premios a la mejor película, mejor diseño de producción, mejor dirección para Del Toro y mejor banda sonora para Desplat.

Desplat, que también ha compuesto la música de películas como El discurso del rey, El curioso caso de Benjamin Button o El Gran Hotel Budapest, que le valió su primer Oscar en 2015, aseguró que el cine de Del Toro "es muy lírico" al igual que su música. "Así que creo que la música de Frankenstein será algo muy lírico y emotivo... No estoy tratando de escribir música que asuste", añadió.

"Lo que puedo puedo decir es que, para mí, es una película increíblemente emotiva", recalcó Del Toro. Junto a Isaac y Elordi, completan el reparto del filme Mia Goth (MaXXXine), Christoph Waltz (Malditos Bastardos), Lars Mikkelsen (The Killing), Charles Dance (Juego de tronos) y Ralph Ineson (Chernobyl), entre otros.