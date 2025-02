Los Goonies 2 ya tiene a guionista

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

"Los Goonies nunca dicen muerto" y, al parecer, lo mismo ocurre con la idea de una tardía secuela. El proyecto no solo está en marcha, sino que, además, ya tiene a su guionista.

Según Deadline, el escogido por Warner Bros. para encargarse del libreto de Los Goonies 2 es Potsy Ponciroli. El cineastam, que ha dirigido cintas como el western Old Henry o la comedia negra Fuera de la ley es conocido por su labor como guionista de la comedia televisiva Still the King, que protagoniza el cantante y actor Billy Ray Cyrus, quien, además, es el padre de Miley Cyrus.

Conviene recordar que la idea de levantar una secuela del filme que Richard Donner dirigió en 1985 es un rumor lleva circulando varias décadas. En septiembre de 2024 The Sun apuntaba a que el proyecto comenzaría a filmarse en verano de este año, con gran parte del reparto original y vistas a estrenarse en 2026 o 2027.

Sin embargo, tanto Corey Feldman como Martha Plimpton, dos de los protagonistas de la cinta original, desmintieron la información en sus redes sociales. Pero hace tan solo unas semanas, a medidados de enero de este año, Deadline informaba que Warner estaba trabajando en nuevas películas de Los Gremlins y Los Goonies, dos de las películas más icónicas de los años 80.

Ahora, que Los Goonies 2 ya tenga guionista representa un avance significativo, aunque, de momento, no tenga director asignado y los detalles sobre la posible trama permanezcan en secreto. Columbus, junto a Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger y Holly Bario, producirán la película, mientras que Lauren Shuler Donner ejercerá como productora ejecutiva de este nuevo poyecto.

La noticia llega poco después de que Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes), quien interpretó a Data en Los Goonies, inmortalizó sus huellas en el Teatro Chino de Los Ángeles. Al evento acudieron tanto el guionista del filme, Chris Columbus, como el resto del elenco: Corey Feldman (Bocazas), Jeff Cohen (Gordi), Kerri Green (Andy) y Josh Brolin (Brand), quienes estuvieron presentes en la ceremonia.