Los Goonies 2 "no es real": "No hay guión y Spielberg no va a dirigir"

MADRID, 13 Sep. (CulturaOcio) -

Tras días de rumores e informaciones contradictorias, los fans de Los Goonies tienen malas noticias... o buenas, según se mire. Finalmente no habrá secuela de la mítica película de los 80 dirigida por Richard Donner, tal y como ha confirmado Corey Feldman y Martha Plimpton, dos de los protagonistas de la cinta original.

Fue el tabloide británico The Sun quien hizo saltar las alamaras hace unos días al asegurar que Los Goonies 2 "se rodaría el próximo verano con el regreso de gran parte del reparto original". El periódico aseguraba que el rodaje comenzaría en el verano de 2025 con vistas a estrenar la secuela en 2026 o 1027.

Pero ahora los actores Corey Feldman, que interpretó a 'Bocazas' en la película de 1985, y Martha Plimpton, que dio vida a Stef, desmintieron la información. "Gente, no hay guion de 'Los Goonies 2', no hay nadie 'atado'", escribió Plimpton en Instagram. "Spielberg no está dirigiendo, no es real. Lo que SÍ es real es COMPRUEBA TU REGISTRO Y VOTA!!!!".

Feldman añadió en un post en X (antes Twitter) que no tenía "ninguna información" de que una secuela estuviera en desarrollo. "¿Es real 'Los Goonies 2'? Todos lo preguntan. ¡Y puedo deciros oficialmente que no al 100%! No tengo información de que haya una secuela en proceso", escribió en un mensaje que acompañó de un adelanto de la remasterización de 'The Birthday', la cinta que protagonizó en 2004 a las órdenes de Eugenio Mira.

2'SDAY, IS #GOONIES2 REAL?! EVERY1 IS ASKING...I CAN OFFICIALLY TELL U 100% NO! I HAV NO INFO THAT A SEQUEL IS IN THE WORX, BUT THE GOOD NEWS IS I HAV A SURPRISE EXCLUSIVE TEASER TRAILER 4 U, 2 MY FAV WORK WHICH IS FINALLY COMING 2 THEATERS VERY SOON.....#THEBIRTHDAY #COMINGSOON pic.twitter.com/qAeObrc4sz