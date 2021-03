Globos de Oro 2021: Desconcierto y fallos técnicos en una deslucida gala vía Zoom: "¡Qué vergüenza!"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

La 78ª edición de los Globos de Oro estuvo marcada por la pandemia del coronavirus que obligó a dividir la gala en dos ciudades diferentes, Tina Fey presentó desde Nueva York y Amy Poehler desde Los Ángeles, a que los nominados estuvieran en la ceremonia únicamente de manera virtual. Este formato híbrido provocó varios problemas técnicos, que empañaron la noche e hicieron que la gala fuera más tediosa y con ritmo mucho menos fluido de lo habitual.

Uno de los problemas vino con el primer premio de la gala, en el que el público no pudo escuchar el discurso de aceptación de Daniel Kaluuya, el cual ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto por 'Judas and the Black Messiah'. El actor comenzó a hablar, pero no se le escuchaba, lo que provocó que las cámaras tuvieran que enfocar a la presentadora, Laura Dern, con cara de desconcierto.

It happens! First technical difficulty of the night! Congrats to the brother Daniel Kaluuya! #GoldenGlobes pic.twitter.com/D9cGoeCvop — Makho Ndlovu (@makhondlovu) March 1, 2021

Arreglados los problemas técnicos, se volvió a contactar con el actor, el cual, antes de dar su discurso de agradecimiento, preguntó, de manera precavida: "¿Me podéis oír ahora?" Sin embargo, no fue el único problema que hubo con las conexiones con los nominados, tal y como señaló el público en redes sociales, con cámaras desenfocadas y problemas de conexión o audio en otros ganadores.

Don’t you think #GoldenGlobes should have better sound? The tech is so off! Making it hard to watch! — Patti Stanger (@pattistanger) March 1, 2021

"¿No creéis que los Globos de Oro de Oro debería tener un mejor sonido? ¡El apartado técnico está fatal! Está haciéndose muy difícil de ver", declaró la actriz y productora Patti Stanger en redes sociales.

Los #GoldenGlobes son un desastre total! No había visto una entrega de premios gringa con tantos errores técnicos

-Cámaras mal enfocadas

-Problemas de audio/micrófono

-Mala sincronización con lo grabado de Tina Fey, etc, etc. — Leonardo Aguilar (@Leo__AV) March 1, 2021

Prometo jamás quejarme de problemas técnicos en una junta o entrevista vía zoom #GoldenGlobes pic.twitter.com/NTzFkAFgSS — oscar uriel (@oscaruriel) March 1, 2021

I like that the #GoldenGlobes decided to keep the same drunk awards show energy it's always had, even if it can't technically be the drunk awards show this year. Bring on more technical difficulties. — LaToya Ferguson (@lafergs) March 1, 2021

Qué increíblemente awkward e incómodos son los #GoldenGlobes con videollamada y todos los problemas técnicos que vienen con eso.. — L'Aless (@LAlessiz) March 1, 2021

Oh hell yes as someone who produces live television I'm VERY MUCH here for these technical difficulties. #GoldenGlobes — It's Me, Margaret (@MargaretMenefee) March 1, 2021

En el próximo evento virtual que organicemos podemos darnos el lujo de decir que tenemos los mismos problemas técnicos que en los #GoldenGlobes — Fernanda Murias (@FernandaMurias) March 1, 2021