Globos de Oro 2021: El chupito de David Fincher o Bill Murray entre los mejores memes de la gala

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

A pesar de ser una de las galas más atípicas en la historia de los Globos de Oro debido a la pandemia de coronavirus, o precisamente por eso, la 78ª edición de los premios ha dejado una buena ración de memes que han tenido en figuras como David Fincher o Bill Murray a sus protagonistas principales de este año.

El director de 'El club de la lucha' o 'Seven' fue el gran derrotado de la noche. Su película, 'Mank', era la máxima favorita con seis candidaturas, pero se fue de vacío. Sin embargo, con su etílica deportividad, tomándose un chupito (puede que de vodka, tequila... o agua) en directo justo en el momento de saberse derrotado, Fincher protagonizó uno de los momentos más divertidos de la gala... que no tardó en convertirse en la imagen más viral de la ceremonia.

And again for losing Director. It’s unusual for Fincher to do a second shot pic.twitter.com/UIqKqG4unv — Mike Ryan (@mikeryan) March 1, 2021

Otro de los protagonistas de la gala en las redes ha sido Bill Murray, quien estaba nominado al mejor actor de reparto de cine por 'On the Rocks', aplaudió el premio a Daniel Kaluuya vestido con una camisa hawaiana y tomando un cóctel.

Thank you for Bill Murray, his shirt, and his gimlet. Amen. pic.twitter.com/ztCr24Qeu1 — Cass Anderson (@casspa) March 1, 2021

De hecho, gran parte de los memes están relacionados con los outfits de los nominados. En una edición virtual, varios de ellos apostaron por aparecer en chándal o en pijama, como Jason Sudeikis o Jodie Foster, lo que convirtió sus respectivas victorias en carne de meme.

Aquí, un recopilatorio de los mejores memes de los Globos de Oro 2021:

Y empiezan los memes de los #GlobosDeOro2021 😂

¿Premio al vestido más original? pic.twitter.com/3fUoAMGCO7 — rapidotecuento (@rapidotecuento) March 1, 2021

David Fincher soy yo encarando alguna decepción #GoldenGlobes pic.twitter.com/sYk54c6W0L — Enzo (@enzollanoss) March 1, 2021

David Fincher me representa en este largo y horrible año #GoldenGlobes pic.twitter.com/RTzhockS2M — Mario Barreto (@Mariorarara) March 1, 2021

And again for losing Director. It’s unusual for Fincher to do a second shot pic.twitter.com/UIqKqG4unv — Mike Ryan (@mikeryan) March 1, 2021

Lo mejor de la gala: Joaquin Phoenix y Jason Sudeikis tirando de chaquetilla y sudadera chandalera. Me representan. #GoldenGlobes #GlobosDeOro pic.twitter.com/hR5X54GVmJ — CarCarMon 🎬📺 (@car2mon) March 1, 2021

Definitivamente soy Jason Sudeikis en todas las videollamadas. pic.twitter.com/M34VgchoaI — Tania (@Ladela_cancion) March 1, 2021

Bill Murray at the Golden Globes is peak pandemic energy #GoldenGlobes pic.twitter.com/Gp3W2dFN9h — Mary Brady (@maryfairlight) March 1, 2021

Hay 2 formas de encarar la vida. La aburrida y la Bill Murray 🍸#GoldenGlobes pic.twitter.com/KNgQ8Y157l — La salsa de las Toby 🖤 (@amapola_zapata) March 1, 2021

Jason Sudeikis in a tie dye hoodie on zoom is a whole pandemic vibe. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ggc0QflCK0 — Sophie Vershbow (@svershbow) March 1, 2021

Nadie se va a enterar de que Tina Fey y Amy Poehler están en dos ciudades diferentes 🤣#GoldenGlobes #GlobosDeOro pic.twitter.com/6fNoY0PeFh — Clara Castaño Ruiz (@claracastruiz) March 1, 2021

The best part of this #GoldenGlobes so far is Sarah Paulson and Olivia Colman demanding Emma Corrin go find her cat pic.twitter.com/thc2w8B9K6 — Nora Dominick (@noradominick) March 1, 2021

Ganó Mark Ruffalo señoras y señores pic.twitter.com/cj4v2sNFah — Rami✪ᱬ (@WaffleMaximoff) March 1, 2021

La productora de los Golden Globes. pic.twitter.com/288iGJnUsQ — Chilango Gambino (@chemasolari) March 1, 2021

I truly appreciate the fact that Sean Penn has stopped using a comb #GoldenGlobeAwards #GoldenGlobes pic.twitter.com/4yB1NO1cpX — Jakob Kolness (@JakobKolness) March 1, 2021

sean penn on my acreen pic.twitter.com/hizZ77ggml — nairi ᥫ᭡ (@filmsyonce) March 1, 2021

angela bassett me in my

in her 60s 20s#GoldenGlobes pic.twitter.com/mfQ4EO176u — krissi (@lovingpauIson) March 1, 2021

'THE MANDALORIAN' no ha ganado el #GoldenGlobes al que estaba nominado.



Grogu 😭 pic.twitter.com/Hf7aV5e4Q9 — Geek Zone ◊ᱬ #Wandavision (@TheGeek_Zone) March 1, 2021

Sin alcohol, sin películas, sin invitados. Tristísimos Globos de Oro. El set parece el bar de El Resplandor. Escuchamos fiesta pero todo es una alucinación. Fantasmal. pic.twitter.com/WY03zp1oGe — Mauricio González (@mauroforever) March 1, 2021

Yo viendo como Pixar gana a Mejor Película Animada una vez más #GoldenGlobes pic.twitter.com/h4xRGq9cmM — 💙(. ❛ ᴗ ❛.)💚 || Award Season🏆 (@ferimery) March 1, 2021

Nicole Kidman, David Fincher, y todos los famosos de Hollywood sentados en los sillones de su casa para los Golden Globes, en traje, son literalmente esto: pic.twitter.com/xGlY80gwMn — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) March 1, 2021

Esta estética de noche de gala en un todo incluido en Benidorm me tiene loco 😳#GlobosDeOro #GoldenGlobes pic.twitter.com/8PnL2DTnmP — Nando López 🏳️‍🌈 (@Nando_Lopez_) February 28, 2021

Quienes creíamos que el premio de mejor actriz estaba entre Carey Mulligan, Frances McDormand y Vanessa Kirby. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c34f14lMoq — [Carla] (@shannonlada) March 1, 2021