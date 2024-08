Adam Sandler es Homer en un tráiler de la grotesca película en imagen real de Los Simpson hecha con IA

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

A diferencia de otras series y peliculas de animación, The Simpsons aún no tiene su versión de imagen real. Sin embargo, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, ha salido a la luz un tráiler mostrando cómo sería su adaptación, que contaría con Adam Sandler en el papel de Homer.

El clip fue publicado en YouTube por Multiverse of AI y, además de Sandler como Homer, también cuenta con Kristen Wiig como Marge Simpson, Jacob Tremblay como Bart Simpson y Mckenna Grace como Lisa Simpson.

Además de la familia protagonista, el tráiler muestra a otros personajes de Springfield en su versión de imagen real interpretados por actores de renombre, incluyendo a Will Ferrell como Ned Flanders, Simon Pegg como Lenny, Jordan Peele como Carl, Steve Buscemi como el señor Burns, Neil Patrick Harris como Smithers, Ben Stiller como Moe, John C. Reilly como Barney, Zach Galifianakis como el jefe Wiggum, Steve Carell como el director Seymour Skinner, Kumail Nanjiani como Apu, Gaten Matarazzo como Milhouse, Danny McBride como Otto, Bill Hader como el reverendo Lovejoy y Keegan Michael Key como el doctor Hibbert.

La temporada 36 de Los Simpson se estrenará en Fox este otoño. La serie dio el salto a la gran pantalla en 2007 y recientemente se reveló que una segunda película podría hacerse realidad. El coshowrunner de la ficción, Al Jean, declaró a Screen Rant que todo dependía del éxito de Del revés 2 en taquilla, lo que ayudaría a establecer las películas de animación como grandes éxitos y podría sentar el precedente para dar luz verde a un nuevo largometraje de Los Simpson.

"Creo que es un tema más importante que Los Simpson", declaró Jean. "En varios niveles, realmente esperamos que a Del revés 2 le vaya muy bien este verano. Quiero que el negocio de la animación vuelva por completo a lo que era antes de la pandemia. Y luego, creo que si ese fuera el caso, tendría sentido hacer Los Simpson en cines", afirmó.

"Y estamos, con los cortos y otras cosas, emitiendo en Disney+, así que me encanta ver películas de animación en los cines. Me encantó El chico y la garza, que acaba de ganar el Oscar, siempre iré a ver las películas de Miyazaki que salen. Entonces, realmente estoy a favor de que la animación sea completamente para cines, así que espero que eso sea lo que suceda. No hemos hablado formalmente sobre una película, no. Estamos explorando diferentes lugares para mostrar Los Simpson, pero sería prematuro decir que tenemos un guion de película en desarrollo", aclaró.