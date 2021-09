Genial respuesta de Dwayne Johnson a su doppelgänger real que se ha hecho viral

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Dice la leyenda urbana que todo el mundo tiene un doble, pues parece que Dwayne Johnson ha encontrado al suyo. El actor de 'Jungle Cruise' y 'Fast & Furious' ha conocido a su gemelo. En las redes sociales, le han presentado a su doppelgänger, un teniente de la Policía del condado de Morgan, en Alabama.

Fue la cuenta Bleacher Report la que compartió la imagen de Eric Fields, el teniente de la patrulla, junto con otra del actor. Sin duda, parecen separados al nacer. Esto no pasó desapercibido para The Rock, quien no dudó en reaccionar al toparse con su gemelo perdido.

"¡Vaya! El de la izquierda [la imagen de Fields] es mucho más genial. Ve con cuidado, hermano, y gracias por su servicio. Un día tomaremos algo, necesito escuchar todas tus propias historias de la Roca, que sé que tendrás muchas", escribió.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW