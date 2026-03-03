Gamberro tráiler de Scary Movie 6, que se ríe de Miércoles, Weapons o Los pecadores: "Nada es sagrado"

Desvergonzado tráiler de Scary Movie 6, que se ríe de Miércoles, Weapons, Los pecadores, La sustancia, Longlegs y más - PARAMOUNT

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Scary Movie 6 que, trece años después de la quinta entrega de la franquicia, vuelve para mofarse una vez más de las películas de terror de los últimos años. Desde La sustancia hasta Weapons, pasando incluso por la serie de Jenna Ortega Miércoles, la película, que llegará a los cines el 5 de junio, promete reunir un buen puñado de parodias en su habitual estilo descarado.

El avance, de dos minutos de duración, arranca con Ghostface escondiendo su identidad tras una segunda máscara: una de la muñeca diabólica Megan. El tráiler está plagado de referencias a películas como Los pecadores, Longlegs, La sustancia, Weapons o Miércoles, a quien el antagonista bautiza como "Martes".

"Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el 'Core Four' están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy), y Regina Hall (Brenda) se reúnen en Scary Movie junto a favoritos que vuelven y nuevas caras frescas para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Se cruzan todas las líneas. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación", reza la sinopsis de la película.

Además de los cuatro protagonistas, Scary Movie 6 contará con caras conocidas de la franquicia como Lochlyn Monroe, Dave Sheridan, Jon Abrahams, Cheri Oteri y Chris Elliott. Además, cuenta con la incorporación de Damon Wayans Jr. y Kim Wayans, sobrino y hermana, respectivamente, de los hermanos Wayans, creadores de la franquicia.

Completan el reparto Heidi Gardner, Olivia Rose Keegan, Savannah Lee Nassif, Cameron Scott Roberts, Sydney Park, Gregg Wayans, Ruby Snowber y Benny Zielke.

La película reúne por primera vez en 18 años a los creadores de la franquicia, los hermanos Wayans, com guionistas. Keenen coescribió y dirigió y dirigió las dos primeras entregas de Scary Movie, mientras que Marlon y Shawn, además de colaborar en el guion, formaron parte del elenco.