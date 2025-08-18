Gal Gadot culpa a la "presión" de Hollywood para ir "contra Israel" del fiasco de Blancanieves

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Desde el principio, el remake en imagen real de Blancanieves estuvo marcado por diversas polémicas. Y según Gal Gadot, que en la cinta encarna a la reina malvada, la controversia ocasionada por su posición respecto a Israel fue responsable del gran batacazo que se diera el filme en taquilla... una contundente declaración que luego matizó.

"Estaba segura de que esta película iba a ser un gran éxito", comenzaba explicando la actriz en una aparición en The A Talks, programa de la televisión israelí en el que un grupo de periodistas aficionados, personas con trastornos del espectro autista, entrevistan sin filtros a celebridades.

La intérprete señaló que entonces tuvieron los sucesos de octubre --en referencia a los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la desproporcionada respuesta de Israel que se prolonga aún hoy y es duramente criticada por la mayor parte de la comunidad internacional--, apuntando que "lo que está ocurriendo en todo tipo de industrias, y también en Hollywood, es que hay mucha presión sobre las celebridades para que se pronuncien en contra de Israel".

"Siempre se puede explicar e intentar dar a la gente del mundo un contexto sobre lo que está pasando [en Israel] y cuál es la realidad aquí, pero al final la gente decide por sí misma. Me decepcionó que la película se viera muy afectada por eso y no tuviera éxito en taquilla. Pero así son las cosas. Unas veces se gana y otras se pierde", expresó la actriz, que en el pasado se ha posicionado en varias ocasiones a favor de su país natal en lo concerniente al conflicto en Gaza, algo que reiteró tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Cabe decir que más tarde Gadot matizó sus declaraciones, admitiendo que no se puede atribuir por entero el fracaso de la película a la actual situación de su país y la ofensiva desatada sobre la Franja de Gaza que, según las autorlidades locales, se ha cobrado ya casi 62.000 muertos. "Tuve el honor de participar en una entrevista extraordinaria con entrevistadores inspiradores, cuyas preguntas van directas al corazón. A veces respondemos a las preguntas desde lo emocional", escribió la actriz en sus redes sociales.

"Cuando se estrenó la película, sentí que quienes se oponen a Israel me criticaban de una manera muy personal, casi visceral. Me veían ante todo como israelí, no como actriz. Esa es la perspectiva desde la que respondí a la pregunta", explicó Gadot, añadiendo que, "por supuesto la película no fracasó únicamente por presiones externas". "Hay muchos factores que determinan el éxito o el fracaso de una película, y el éxito nunca está garantizado", expuso.

Mientras que Gadot ha expresado en varias ocasiones su apoyo a las víctimas israelíes, su compañera de reparto, Rachel Zegler, mostró su apoyo a Palestina, provocando también diversas reacciones en redes sociales.