La foto de Zack Snyder que cambia a Wonder Woman para siempre

Uno de los aspectos que más llamó la atención de 'Batman v Superman' fue la foto que Bruce Wayne (Ben Affleck) encontró de Wonder Woman (Gal Gadot), en la que se mostraba que la superheroína llevaba varias décadas luchando por la justicia. Ahora bien, Zack Snyder tenía planeado que la historia de los orígenes de Diana Prince fuese bastante anterior a lo que se vio finalmente.

El cineasta ha compartido una imagen con la que la historia de Wonder Woman se hubiera remontado varios siglos atrás. En la fotografía, puede observarse a la superheroína rodeada de guerreros durante la Guerra de Crimea de 1853, lo que indicaría que Diana hubiera comenzado a luchar con la justicia mucho antes de lo expuesto en la cinta de Patty Jenkins de 2017. Además, el grotesco detalle que ha llamado la atención de los fans que el personaje de Gal Gadot sujeta varias cabezas cortadas de enemigos caídos.

En la primera entrega en solitario de la Mujer Maravilla, Diana Prince lucha con al lado del bando estadounidense y el británico durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, la instantánea que apareció en el montaje final de 'Batman v Superman' corresponde a esta época.

Wonder Woman 1854 - This amazing image shot by Stephen Berkman of an else-world, war weary Diana, who had chased Aries across the battlefields of the world and had yet to meet Steve, who would help her restore her faith in mankind and love itself. pic.twitter.com/eofkAMg9as