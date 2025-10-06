Archivo - Fleabag, el aclamado monólogo de Phoebe Waller-Bridge, regresa a la gran pantalla de la mano de Yelmo - CINE YELMO - Archivo

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Fleabag, el mítico monólogo de Phoebe Waller-Bridge, que sirvió de inspiración para la serie de Prime Video, se podrá ver en la pantalla grande en los cines Yelmo. Entre el 16 y 21 de octubre los espectadores podrán disfrutar de la reposición del monólogo de la actriz y guionista británica, que ofrece la desgarradora pero divertida mirada de una mujer que solo quiere vivir su propia vida.

El monólogo de Fleabag supone el arranque de la temporada de proyecciones del National Theatre Live, que se ofrecen en el marco de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de la cadena Yelmo. De esta manera, los espectadores pueden acceder a las obras interpretadas en el West End en formato grabado. Las entradas ya están disponible en la web.

Protagonizado por Waller-Bridge y dirigido por Vicky Jones, el monólogo sirvió de inspiración para la serie homónima, ganadora de de cuatro Emmy y dos Globos de Oro. Fleabag sigue a "una mujer desprovista de filtros emocionales y obsesionada consigo misma... pero eso es solo la punta del iceberg. Con su familia y sus amistades presionándola en todo momento, Fleabag luchará por mantenerse a flote hasta que se de cuenta, de repente, que no tiene nada que perder", tal y como adelanta la sinopsis oficial.

Las 17 salas de Cine Yelmo que proyectarán Fleabag son: Álava (Boulevard), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Palafox, Rivas Futura), Málaga (Vialia), Santander (Peñacastillo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Artea).

Además de de Fleabag, Waller-Bridge es conocida por ser la creadora de Killing Eve, el exitoso thriller protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer. Además, la actriz será la encargada de escribir y dirigir la serie de Tomb Raider, que cuenta con Sophie Turner en la piel de Lara Croft Croft y cuya producción se espera que comience el 19 de enero de 2026.