Finaliza el rodaje de Caza mayor, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo

CAZA MAYOR - JULIO VERGNE / MOVISTAR PLUS+/ WARNER BROS

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Caza mayor, la película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, ya ha finalizado su rodaje. La cinta es un thriller rural que narra la historia de José Luis, interpretado por Antonio de la Torre, un porquero extremeño que llega a casa cubierto de sangre y que asegura haber visto un tigre. Protagonizada también por Mariló Márquez Villa y Julián Villagrán, el filme se estrenará en cines en 2027.

Caza mayor es una adaptación del podcast El Tigre, ganador del Premio Ondas al mejor podcast de ficción en 2025, escrito por María Ballesteros y José Antonio de Pascual que también firman el guión del filme. El rodaje de la película arrancó el pasado 23 de enero y concluyó el pasado 15 de marzo tras siete semanas de grabación en las localidades de Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra y Zafra, en Badajoz.

El propio Sánchez Arévalo define Caza mayor como "un thiller rural con alma de western, salpicado con toque de humor negro y acento extremeño". "La incapacidad para catalogar Caza mayor es lo que más me atrajo de la idea y lo que más persigo" explica el cineasta en un comunicado en el que también subraya que la película es "algo muy nuestro y que nos define como sociedad y seres humanos".

Además, el director de La gran familia española o Primos destaca como otro de los puntos del filme "la elección del elenco con gente local de Fregenal de la Sierra, lo que le daba muchísima verdad y realismo". "Por eso he decidido rodear a Antonio de la Torre de actores no profesionales como Mariló, sus hijos, sus compañeros de trabajo... todos, gente del pueblo", añade.

"En mitad de la noche, José Luis, un porquero extremeño, llega a casa cubierto de sangre y afirmando que ha visto un tigre. ¿Dice la verdad o todo es la rocambolesca excusa de un vulgar ladrón a punto de ser descubierto? Así arranca una historia de ricos inocentes y pobres envidiosos. ¿O era al revés?", reza la sinopsis de la cinta.