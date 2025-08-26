Antonio de la Torre se juega la vida en el tráiler de Los tigres, lo nuevo de Alberto Rodríguez

Antonio de la Torre, un buzo que se juega la vida en el tráiler de Los tigres, lo nuevo de Alberto Rodríguez - BUENA VISTA INTERNATIONAL

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Los tigres, la nueva película de Alberto Rodríguez (La isla mínima, Modelo 77), llegará a las salas el próximo 31 de octubre tras su estreno mundial en la sección oficial a competición del Festival de San Sebastián. Para ir calentando motores, el filme protagonizado por Antonio de la Torre y Bárbara Lennie ha lanzado un nuevo tráiler en el que la vida de un buzo que, por problemas de salud, se juega la vida con cada inmersión, cambia cuando encuentra un alijo de cocaína.

El avance, de más de un minuto y cuarenta y cinco segundos de duración, comienza con un recuerdo de la infancia de Antonio (de la Torre) y Estrella (Lennie) junto a su padre buzo que les reta a recuperar su reloj que ha lanzado a las profundidades del mar. A continuación se muestra el presente de los dos hermanos, cuya vida sigue ligada al mar ya que trabajan como buzos industriales. Sin embargo todo cambia cuando Antonio sufre un accidente que le deja incapacitado. "Ya te lo ha dicho el médico, cada vez que bajes será como una ruleta rusa", le advierte su hermana.

No obstante, cuando ambos hermanos dan con un alijo de cocaína en un barco hundido, Antonio va a ver la solución de todos sus problemas. "Solo tengo que bajar y conseguir uno de los paquetes", afirma el personaje de De la Torre, que necesita dinero urgentemente para mantener la custodia de sus hijas. A partir de ese momento, ambos protagonistas se sumergirán en una misión suicida en el que tendrán que hacer frente a todo tipo de obstáculos.

"Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre hoy, sin pensar nunca en mañana, su situación económica es delicada.

Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre", reza la sinopsis oficial de Los tigres, que ha sido rodada en alta mar y en entornos subacuáticos.

Rodríguez dirige y firma el guion junto a Rafael Cobos, con quien ya ha colaborado en otros proyectos como La isla mímima, Modelo 77, Siete vírgenes o Anatomía de un instante, miniserie sobre el intento de golpe de Estado del 23F con Álvaro Morte, Eduard Fernández entre otros. Por otra parte, De la Torre vuelve a colaborar con el realizador tras La isla mínima, película que le valió la nominación al Goya a mejor actor de reparto.

Junto a De la Torre y Lennie, completan el reparto de Los tigres Joaquín Núñez (Grupo 7), César Vicente (Dolor y Gloria), Silvia Acosta (Mamacruz) y José Miguel Manzano Bazalo, rapero malagueño conocido como Skone que debuta en la actuación.

Los Tigres es una película original Movistar Plus+ producida por Koldo Zuazua (Kowalski Films), Mazagón Films AIE y Jean Labadie (Le Pacte). Juan Moreno, Guillermo Sempere, Domingo Corral, Fran Araújo, Manuela Ocón y Guillermo Farré, Rodríguez y Cobos ejercen de productores ejecutivos. El filme llegará a las salas el 31 de octubre antes de aterrizar en Movistar Plus+.