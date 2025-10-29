Daniel Sánchez Arévalo se pasa al thriller en su nueva película de Netflix, que inicia su rodaje

Arranca el rodaje de un nuevo thriller de Netflix, con Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera y más - MANUEL FERNANDEZ-VALDES/NETFLIX

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de la nueva película dirigida por Daniel Sánchez Arévalo. El director de títulos como La gran familia española, AzulOscuroCasiNegro o Primos se lanza al thriller en un filme que estará protagonizado por Laia Costa (Cinco lobitos), Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), Luis Zahera (As bestas), Tamar Novas (Clanes), Álvaro Cervantes (Sorda) y Lluís Homar (La mala educación).

"Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza", asegura Sánchez Arévalo a propósito del filme, rememorando cómo, cuando Campos le propuso "cambiar de género", su respuesta fue "un enérgico sí".

"Cuando Ramón [Campos] me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto; era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el cásting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team", asegura el cineasta.

La película, que aún no cuenta con título oficial ni fecha de estreno, es "un thriller en el que nadie es exactamente quien aparenta ser", según promete la plataforma. Ambientada en plena crisis económica, la historia de lo nuevo de Sánchez Arévalo tiene como punto de partida un atraco a un banco de Madrid.

Este crimen desencadenará una serie de acontecimientos imprevisibles pues, "lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel", adelanta la primera sinopis oficial.

La película está producida por Bambú Producciones (Fariña, El caso Asunta), con Ramón Campos como productor ejecutivo y guionista junto a Daniel Sánchez Arévalo. El rodaje ya ha comenzado y se desarrollará en diversas localizaciones de Madrid.