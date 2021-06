El final de Un lugar tranquilo 2, explicado: ¿Habrá una tercera entrega?

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Un lugar tranquilo 2, la secuela del innovador filme de terror de John Krasinski, ha llegado finalmente a las salas. Tras varios retrasos producidos como consecuencia de la pandemia, los espectadores podrán conocer finalmente qué le sucedió a la familia Abbott tras los acontecimientos de la primera película.

Mientras que la cinta original presentaba un mundo post-apocalíptico dominado por criaturas monstruosas que se guiaban exclusivamente por el oído y a una familia intentando sobrevivir a ellos, la nueva cinta va un paso más allá narrando la odisea de los Abbott para intentar salvar a la humanidad.

(( AVISO: ESTA NOTICIA ONTIENE SPOILERS ))

Al final de la primera parte de la saga, Lee, el cabeza de familia, se sacrificaba para salvar a su familia. Como consecuencia de ello, la segunda entrega comienza con la familia Abbott marchándose de la granja en busca de más supervivientes que les ayuden a subsistir y defenderse de los invasores.

En su peregrinación pasan por varias situaciones en las que están a punto de perder la vida, hasta que se encuentran con Emmett, el personaje interpretado por Cillian Murphy y antiguo amigo de la familia antes de que el mundo colapsara.

Mientras están resguardados en el refugio de Emmett, Marcus, el hijo mayor, escucha en la radio la canción Beyond The Sea de Bobby Darin que se repite en bucle. Debido a que la señal con la música no llegaba a la granja, la hija de los Abbott, Regan, y Emmett consiguen averiguar aproximadamente de dónde proviene la señal. Además, juntos consiguen descifrar la letra y descubrir que podría haber más supervivientes al otro lado del mar, en una pequeña isla.

Es en ese momento cuando Regan se da cuenta de que si pudiera acceder a la emisora de radio desde la que se retransmite la canción, podría amplificar el sonido que emite su audífono cuando genera una interferencia y que molesta a los monstruos hasta el punto de inutilizarlos, como pudo verse al final de la anterior película.

Tras una serie de peripecias en las que están a punto de morir en varias ocasiones, Regan y Emmett consiguen una embarcación y llegan hasta la isla de los supervivientes, donde el personaje interpretado por Djimon Hounsou les acoge y les da alimento, además de un techo bajo el que pasar la noche.

Sin embargo, la dicha dura poco y a la mañana siguiente todos descubren que, sobre otra embarcación a la deriva que estaba en el puerto desde el que zarparon Regan y Emmett, ha llegado una de las criaturas invasoras. A toda prisa, el personaje de Hounsou lleva en una camioneta a Regan y Emmett hasta la emisora de radio haciendo el mayor ruido posible con el objetivo de que monstruo les siga y se aleje del pueblo.

Allí, los dos protagonistas logran acceder a las instalaciones de la radio, aunque desgraciadamente su nuevo aliado pierde la vida y Emmett es herido de gravedad. En el último momento, cuando parece que todo está perdido, Regan logra conectar su audífono al micrófono de la emisora y la película acaba de forma súbita.

Aunque la joven y su nuevo compañero logran cumplir su misión con éxito, hay muchos elementos dentro de la película que quedan sin resolver. Lo primero, y quizá lo más importante, es que la familia Abbott se encuentra completamente dividida, ya que la madre Evelyn Abbott, a la que da vida Emily Blunt y los dos hijos varones se han quedado en el refugio, mientras que Emmet y Regan están en la isla.

También cabe recordar que, aunque el sonido los inhabilita por completo, no mata a las criaturas, lo que significa que el peligro está lejos de desaparecer. Algo parecido sucede con los supervivientes hostiles, de los que la película solo muestra un avance y que cabe suponer que seguirán siendo un peligro en el futuro para los demás personajes.

Por último, es pertinente señalar además que, como se indica previamente en el filme, la señal de radio tiene un alcance muy limitado que no afectaría a los monstruos que se encuentren más allá de su rango de actuación. Un área que, entre otras muchas zonas, no cubre la granja de los Abbott.

El filme deja abiertas tantas tramas que resulta difícil creer que su director y Paramount no tengan previsto continuar la historia de la familia Abbott. Por el momento ya se ha confirmado que habrá un spin-off de la saga dirigido por Jeff Nichols (Mud, Midnight Special), basado en una idea de Krasinski. Los fans tendrán que esperar para obtener respuestas al menos hasta el estreno de esta película que llegará el 31 de marzo de 2023.