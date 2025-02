Filtrado el villano de Black Panther 3

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, anunció recientemente una tercera entrega de Black Panther. Nuevas informaciones parecen haber destapado la identidad del que será el villano del filme.

Según apunta MyTimeToShineHello, se trata de Achebe, un villano creado en 1999 por Christopher Priest y Mark Texeira, a quien Priest describió como una suerte de "Joker para Black Panther". La insider también señala en su Patreon que Tenoch Huerta retomará su papel como Namor en la película, marcando su regreso tras Wakanda Forever.

Hasta el momento, Feige no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, llegado el caso, la elección de Achebe como antagonista de Black Panther 3 no sería ni mucho menos desacertada.

