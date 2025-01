Marvel busca Black Panther para sustituir a Chadwick Boseman en Avengers: Doomsday y Secret Wars

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Después de que Denzel Washington revelara que tendrá un papel en Black Panther 3, Kevin Feige, el máximo responsable de Marvel Studios, confirmó que la nueva entrega de la saga estaba ya en marcha. Pero ahora nuevas informaciones sugieren que el héroe de Wakanda regresará con un nuevo rostro en las próximas entregas de Vengadores. Y es que la Casa de las Ideas estaría buscando a un nuevo actor para encarnar a T'Challa en el UCM.

Inicialmente, Feige aseguró que no había planes para reemplazar a Boseman tras su inesperado fallecimiento en 28 de agosto de 2020 a los 43 años a causa de un cáncer de colon. Sin embargo, parece que Marvel se ha replanteado esta decisión. Según le ha dejado caer Jeff Sneider a The Direct, la Casa de las Ideas quiere fichar a otro intérprete que dé vida a una nueva variante del protector de Wakanda en los futuros proyectos de su universo cinematográfico.

"Con Marvel ajustando sus planes para Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, y el regreso de Robert Downey Jr., no como Iron Man, sino como Doctor Doom, me han dicho que la puerta para fichar un nuevo T'Challa está totalmente abierta", aseguró el Insider. "Escuché que le ofrecieron el papel a un actor el pasado otoño, un par de meses después de la gran revelación de Downey en la Comic-Con, pero lo rechazó, ya que no quería poner en riesgo su carrera al intentar llenar el enorme vacío de Boseman, algo muy difícil incluso para los actores negros con más talento de Hollywood", añadió.

Sneider también comentó que Ryan Coogler, el responsable de la franquicia Black Panther, se involucrará en el proceso para, del modo más respetuoso posible y siempre con el beneplácito de la familia de Boseman, escoger al actor que insuflará nueva vida a T'Challa.

Boseman debutó en el UCM cuando, en 2016, llegaba a los cines Capitán América: Civil War. Dos años más tarde, Marvel le dio a Black Panther su propia película, donde, tras la muerte de su padre, T'Chaka, el héroe de Wakanda se enfrentaría a un formidable enemigo: Erik Killmonger, al que puso rostro Michael B. Jordan.

La cinta de Coogler fue todo un éxito de taquilla, recaudando más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en el primer título de superhéroes en ser nominada a los Oscar. Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2018, la saga de Black Panther continuó ya sin el actor, con una segunda entrega.

Estrenada en 2022, la película vio a Letitia Wright, quien da vida a Shuri, la hermana de T'Challa en el UCM, vistiendo el manto del héroe. Ahora, la franquicia continuará con una tercera entrega que ya está en marcha de forma oficial. El filme, cuya confirmación no es ninguna sorpresa, ya que, durante la gira promocional de Gladiator 2, Denzel Washington dejó caer que se haría realidad y la producción de Marvel Studios contaría con su participación, no tiene aún fecha de estreno, aunque se espera que Coogler sea quien la dirija.