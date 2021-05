¿Filtrado el gran villano de Indiana Jones 5?

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Con la producción de 'Indiana Jones 5' preparándose para estrenarse en julio del año que viene, van surgiendo nuevas informaciones sobre la producción que dirige James Mangold y que contará de nuevo con Harrison Ford como el emblemático paleontólogo. Una de ellas está relacionada con el villano de esta quinta entrega, que parece que será una especie de vuelta a los orígenes de la saga.

Según informa The Illuminerdi, los cuales han filtrado información veraz anteriormente, el villano será un científico con pasado nazi que trabajará para la NASA en plena carrera espacial en la Guerra Fría y cuyo objetivo es que el hombre pise la Luna.

Dada la información, todo apunta a que el argumento del filme estará ambientado en los años 60, puesto que el 16 de abril de 1969 fue cuando se produjo el primer aterrizaje del ser humano en el satélite de la Tierra. El que tenga a un nazi como villano hace que, a priori, la trama de la quinta entrega recuerde a las tres primeras cintas de la saga.

Ahora bien, ¿quién será el actor que dé vida a este malvado científico? Todo apunta a que, debido a su experiencia en personajes antagónicos, sea Mads Mikkelsen el encargado de meterse en la piel de este peligroso nazi. El intérprete que dio vida a Hannibal Lecter y será Gellert Grindelwald en la saga 'Animales fantásticos' encajaría en el perfil.

Sin embargo, hay más de un candidato para ser el villano de la cinta. Entre las incorporaciones de la quinta entrega están Phoebe Waller-Bridge y Thomas Kretschmann. La primera, debido a su edad, quedaría descartada, no así el segundo, quien se acerca más al estereotipo de científico nazi, dada su nacionalidad (es alemán) y que ya interpretó a un oficial de las SS en 'El pianista'.

También The Illuminerdi apunta a que el villano no estará solo, pues tendrá de apoyo a una adlátere, la cual ha sido descrita como "una asesina malvada y brutal". Debido a que no hay confirmación oficial aún, toca esperar a que se vaya acercando la fecha del estreno de la cinta, en julio de 2022, para ver si, finalmente, el villano es un científico nazi y qué actor lo interpreta.