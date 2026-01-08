Filtrada la duración de Vengadores: Doomsday... Y es de récord - MARVEL

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene prevista su llegada a las salas para el 18 de diciembre de 2026. Las últimas informaciones relacionadas parecen haber puesto al descubierto la duración de la cinta de Joe y Anthony Russo, con Robert Downey Jr. asumiendo el papel de Víctor Von Doom.

Según recoge The Tribune Express, los rumores más recientes en X apuntan a que Vengadores 5 durará 3 horas y 45 minutos, incluyendo los títulos de crédito finales y escenas post-créditos, una duración que, de confirmarse, superará a las 3 horas y 1 minuto de Endgame, filme también dirigido por los Russo y que ostentaba el récord de ser el más largo del UCM.

'AVENGERS: DOOMSDAY' is set to have a runtime of 3 hours and 45 minutes including the end credits scenes.



(via: @NexusPointsNews)#AvengersDoosmday pic.twitter.com/RJX2MuMg07 — Nerd Talks (@NerdTalksShow) January 7, 2026

No obstante, conviene subrayar que la información es de dudosa procedencia, y es que, aunque en un principio parecía provenir de Nexus Point News, todo indica que se trataba de una cuenta falsa que había replicado el perfil del medio en X, ya que al intentar clicar en ella aparece como eliminada.

Dicho esto, cabe recordar que los Russo ya dejaron caer en una entrevista con Collider que la duración de Doomsday estaría próxima a las 2 horas y 30 minutos, mientras que su siguiente entrega, Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre de 2027, duraría 3 horas. Es decir, que ambos filmes tendrían una duración similar a la de sus predecesoras, Infinity War y Endgame.

En todo caso, lo único cierto hasta el momento es que la quinta entrega de la franquicia vengadora continúa disparando las expectativas de los fans marvelitas con sus teasers. Tras los protagonizados por Steve Rogers (Chris Evans) y Thor (Chris Hemsworth), el adelanto de los X-Men lanzado por Marvel ha causado furor al mostrar los regresos del Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) y Scott Summers/Cíclope (James Marsden).

Dirigida por los Russo, Vengadores: Doomsday también contará con el regreso de otros míticos mutantes como Bestia (Kelsey Grammer), Rondador Nocturno (Alan Cumming) y Mística (Rebecca Romijn).