Filtrada la duración de The Marvels que rompe un nuevo récord en el UCM

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

The Marvels llega a los cines el próximo 9 de noviembre para conectar los caminos de tres de las grandes superheroínas del UCM, Carol Danvers/Capitana Marvel (Brie Larson), Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) y Mónica Rambeau (Teyonah Parris). La cinta dirigida por Nia DaCosta será la última que Marvel estrenará este año y puede ser también, si se confirman los últimos rumores, la más corta de la historia del UCM.

La secuela de Capitana Marvel podría ser una de las películas más cortas del Universo Cinematográfico, según han afirmado dos 'insiders' de La Casa de las Ideas conocidos como @Cryptic4KQual y @CanWeGetToast en la red social X (antes llamado Twitter). "The Marvels dura 1 hora 38 minutos, 1 hora y 33 minutos hasta los créditos. Esto no es definitivo", ha publicado el primero de los usuarios, indicando que la duración de la cinta hasta los créditos sería de poco más de hora y media.

since we're posting approximates, I'll post mines.



The Marvels is currently 1 hour 38 minutes.

Credits at 1 hour 33 minutes.



This isn't final#themarvels pic.twitter.com/oAieHy0eUp