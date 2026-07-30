Filtración del remake de Enredados revela un primer vistazo a Teagan Croft como Rapunzel en una escena clave - NETFLIX/DISNEY

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Enredados continúa su rodaje en Girona, con Teagan Croft encabezando el elenco como Rapunzel. Ahora, se han filtrado algunas fotos y vídeos que ofrecen un primer vistazo a la actriz en el set filmando, además, una escena mítica de la película original.

Entre las imágenes filtradas, dos de ellas ofrecen un vistazo de cerca a la actriz, completamente caracterizada, con el pelo largo y rubio de Rapunzel y un vestido morado muy similar al que lleva su personaje en la película de animación.

🚨🚨 | FIRST HD LOOK AT TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL ON SET OF THE LIVE-ACTION 'TANGLED'!! pic.twitter.com/HYhDkYolTt — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 29, 2026

Uno de los vídeos parece corresponderse con el momento de la película en el que la protagonista, ya liberada de la torre en la que permanecía encerrada, llega al pueblo y unos niños le trenzan su larga melena. En otro clip, la actriz aparece en el set con el pelo recogido en una gruesa trenza, confirmando así que el remake recreará esta mítica escena de la cinta de animación original.

🚨 | SPOILERS: Tegan Croft (Rapunzel) gets her hair braided on the set of the live-action 'TANGLED'.



Just like in the 2010 animated film! pic.twitter.com/HCYZSFV9hY — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 29, 2026

RAPUNZEL!!!!!😭💜☀️



Um fã de que está em Girona na Espanha acompanhando o set de filmagens de Enrolados flagrou Teagan Croft caracterizado como Rapunzel.



OS DETALHES! O CABELO!!!!!! pic.twitter.com/Kj8HDlu4Q1 — Enrolados Brasil (@EnroladosBrazil) July 29, 2026

Un último vídeo muestra a Croft junto a su compañero de reparto, Milo Manheim, que da vida a Flynn Ryder en la cinta, caminando por un puente.

🚨 | FIRST VIDEO OF TEAGAN CROFT AS RAPUNZEL IN THE LIVE-ACTION ‘TANGLED’!



Her purple dress and long gold hair can be seen. Milo Manheim can also be seen in the video. pic.twitter.com/Cs8icyRTCx — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 28, 2026

Hace apenas unas semanas, la primera imagen filtrada del set de la película, que arrancaba su rodaje en junio, revelando algunos cambios menores respecto al filme original de animación de 2010. Variaciones que, pese a ser ligeras modificiaicones, ya desataron algunas críticas de los fans más inflexibles.

Teagan Croft y Milo Manheim encabezan el reparto del filme como Rapunzel y Flynn Ryder, mientras que Kathryn Hahn dará vida a la malvada madre Gothel. El remake en imagen real de Enredados está dirigido por Michael Gracey (responsable de otras cintas con un gran componente musical como El gran showman o Better Man) y cuenta con Jennifer Kaytin Robinson como guionista.