Un felino hostigado por la mafia se juega su última vida en el tráiler de Gatto, la nueva película de Pixar- DISNEY/PIXAR

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler oficial de Gatto, la nueva película original de Pixar, que llegará a los cines el próximo 5 de marzo. Ambientada en los bajos fondos de Venecia, gobernados por felinos, la cinta sigue a Nero, un gato que, tras consagrar ocho de sus nueve vidas a seguir las directrices de la mafia de la ciudad, se plantea por primera vez si realmente ha aprovechado su existencia.

En el adelanto, Nero baja al inframundo de los gatos en varias ocasiones pues, al igual que el resto de felinos de Venecia, dedica su vida a llevar a cabo los hurtos y demás encargos que le encomienda el mandamás de la mafia, el gato Rocco.

Una de estas tareas consiste en robar el violín de una música callejera, una humana llamada Maja. Cuando, mientras la persigue, Nero muere por octava vez, toma la resolución de romper con lo que se espera de él y dejar de obedecer a la mafia... pero Rocco y sus secuaces no se lo pondrán fácil.

GATTO SE PROYECTARÁ EN CINES JUNTO A UN CORTO DE BUSCANDO A NEMO

Aquellos espectadores que vean Gatto en la gran pantalla podrán disfrutar además del cortometraje de animación Living Dory, que se proyectará en cines antes de la película. Escrito y dirigido por Lou Hamou-Lhadj y ambientado en el mundo acuático de Buscando a Nemo, el corto sigue a la despistada pez cirujano azul, que se verá envuelta en un desastroso e inesperado encuentro romántico.

"En Gatto, tras años de moverse por la supersticiosa ciudad de Venecia, atravesada por canales, Nero empieza a cuestionarse si ha vivido las vidas correctas. En deuda con Rocco, el jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad inesperada con Maja, una música callejera local. Con su última vida en juego y la ayuda de Maja, Nero podría descubrir por fin su verdadero propósito... a menos que Venecia se le adelante", reza la sinopsis del filme.

Encabezan el reparto de voces de la cinta en su versión original en inglés Mark Ruffalo, Laurence Fishburne y Enrico Casarosa. Este último se encarga además de dirigir la película, cuya banda sonora corre a cargo del compositor y violinista Dario Marianelli, ganador del Oscar a mejor banda sonora en 2008 por su trabajo componiendo la música de Expiación, más allá de la pasión.

Completan el reparto de voces original Isabella Rossellini como Contessa, Bianca Baba?a como Maja, Sherry Cola como Regina, John Turturro como Capitano Briganti, Rumen Sali Shopov como Papu Janko, Rhys Darby como Focaccia, Natasia Demetriou como Caronte, Jamie Demetriou como el Doctor Peste, Jason Schwartzman como Vivaldi, Saverio Raimondo como Ugo, Jason Mantzoukas como Rico, Matt Jones como Enzo, Austin Madison como el pescadero, Beatrice Manfredi como Martinelli, Jesse Andrews como Bartolomeo, Tracey Ullman como Luisa y Marco Calvani como el maestro Foscari.