Diversión felina en el tráiler de Gatto, la nueva película original de Pixar

Diversión felina en el tráiler de Gatto, la nueva película original dePixar
Diversión felina en el tráiler de Gatto, la nueva película original dePixar - DISNEY Y PIXAR
Cultura Ocio
Actualizado: viernes, 12 junio 2026 10:15
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   MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

   El 5 de marzo de 2027 llegará a los cines Gatto, una aventura felina ambientada en los bajos fondos de Venecia. Para ir calentando motores, un tráiler de este filme de Pixar dirigido por Enrico Casarosa muestra a su protagonista, el gato Nero, envuelto en un interrogatorio de lo más descacharrante.

   El adelanto arranca por el tejado de un barrio veneciano plagado de gatos con malas pulgas y trasladan al espectador hasta un altillo del edificio, donde se encuentra Nero junto a Rocco, el jefe de la mafia felina local, interrogando a otro felino atado. "Vamos, desembucha, dinos dónde está el atún", presiona con cara de pocos amigos el capo gatuno.

   Es entonces cuando Nero interviene en el interrogatorio. "Confiesa o las cosas se van a poner muy feas", le advierte mientras contempla absorto la bombilla que hay en el techo. Poco después, los tres gatos comienzan a jugar con la bombilla encendida y a pelearse hasta que Rocco termina rompiéndola antes de quedarse a oscuras y sufrir una descarga eléctrica.

GATTO, PELÍCULA ORIGINAL DE PIXAR TRAS TOY STORY 5

   "En Gatto, después de años moviéndose por la supersticiosa ciudad de Venecia, llena de canales, Nero comienza a preguntarse si ha vivido la vida correcta. En deuda con Rocco, el jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad verdaderamente inesperada que podría llevarle finalmente a encontrar su propósito, a menos que Venecia se le adelante", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Casarosa y producida por Andrea Warren, responsables del filme de Pixar Luca, que estuvo nominada al Oscar a mejor película de animación, Gatto cuenta en su elenco de voces original con Mark Ruffalo como Nero y Laurence Fishburne como Rocco.

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