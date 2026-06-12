Diversión felina en el tráiler de Gatto, la nueva película original de Pixar

Diversión felina en el tráiler de Gatto, la nueva película original dePixar - DISNEY Y PIXAR

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

El 5 de marzo de 2027 llegará a los cines Gatto, una aventura felina ambientada en los bajos fondos de Venecia. Para ir calentando motores, un tráiler de este filme de Pixar dirigido por Enrico Casarosa muestra a su protagonista, el gato Nero, envuelto en un interrogatorio de lo más descacharrante.

El adelanto arranca por el tejado de un barrio veneciano plagado de gatos con malas pulgas y trasladan al espectador hasta un altillo del edificio, donde se encuentra Nero junto a Rocco, el jefe de la mafia felina local, interrogando a otro felino atado. "Vamos, desembucha, dinos dónde está el atún", presiona con cara de pocos amigos el capo gatuno.

Es entonces cuando Nero interviene en el interrogatorio. "Confiesa o las cosas se van a poner muy feas", le advierte mientras contempla absorto la bombilla que hay en el techo. Poco después, los tres gatos comienzan a jugar con la bombilla encendida y a pelearse hasta que Rocco termina rompiéndola antes de quedarse a oscuras y sufrir una descarga eléctrica.

GATTO, PELÍCULA ORIGINAL DE PIXAR TRAS TOY STORY 5

"En Gatto, después de años moviéndose por la supersticiosa ciudad de Venecia, llena de canales, Nero comienza a preguntarse si ha vivido la vida correcta. En deuda con Rocco, el jefe de la mafia felina local, Nero se encuentra en un dilema y se ve obligado a forjar una amistad verdaderamente inesperada que podría llevarle finalmente a encontrar su propósito, a menos que Venecia se le adelante", reza la sinopsis de la película.

Dirigida por Casarosa y producida por Andrea Warren, responsables del filme de Pixar Luca, que estuvo nominada al Oscar a mejor película de animación, Gatto cuenta en su elenco de voces original con Mark Ruffalo como Nero y Laurence Fishburne como Rocco.