La estrella de Shogun, Hiroyuki Sanada, será un letal samurái en la película en imagen real de Naruto - DISNEY+ / SELECTA VISION

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

La película en imagen real de Naruto, con Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) como director y guionista, ya está en marcha. Ahora, la estrella de Shogun, Hiroyuki Sanada, se ha unido al proyecto para interpretar a uno de los personajes de la obra de Masashi Kishimoto.

Sanada interpretará, según Deadline, a uno de los ninjas más poderosos de Naruto en el filme: Hiruzen Sarutobi. El fichaje del actor, galardonado con un Globo de Oro, dos premios Primetime Emmy y un BAFTA, para este papel no resultaría sorprendente.

Y es que, además de interpretar a Yoshii Toranaga en Shogun y formar parte del reparto de John Wick: Capítulo 4 y Mortal Kombat, Sanada cuenta con formación en artes marciales y es cinturón negro de kárate.

Por tanto, su destreza física, imponente presencia en pantalla y capacidad interpretativa lo convierten en una elección especialmente adecuada para dar vida a Sarutobi.

QUIÉN ES HIRUZEN SARUTOBI EN NARUTO

El personaje, también conocido como el Tercer Hokage, era el líder de la Aldea Oculta de la Hoja y fue un ninja extraordinariamente poderoso durante su juventud, hasta el punto de recibir el apodo de Dios de los Shinobi.

Su profundo sentido de la responsabilidad hacia Konoha lo lleva a tomar decisiones difíciles para proteger a sus habitantes, aunque estas a menudo entran en conflicto con su carácter compasivo. Pese a ello, Sarutobi mantiene una firme esperanza en el futuro, especialmente en las nuevas generaciones de ninjas.

Por el momento, Charles Melton es el único actor vinculado al proyecto y se encuentra en negociaciones para interpretar a Kakashi Hatake, el experimentado ninja que ejerce como mentor de Naruto y sus compañeros. La película estará producida por Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu, junto a Cretton y Jeyun Munford.

Naruto cuenta la historia de Naruto Uzumaki, un joven ninja lleno de energía y entusiasmo que sueña con convertirse algún día en el líder de su aldea. Sin embargo, su camino no será sencillo: en su interior alberga el espíritu de un zorro demoníaco de nueve colas, una criatura que marcará buena parte de su destino.

El manga original, escrito e ilustrado por Kishimoto, se publicó por entregas en la popular revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 1999 y 2014. Su éxito dio lugar posteriormente a varias adaptaciones animadas que se emitieron durante años en canales como Cartoon Network y Disney XD.