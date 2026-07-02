La película final de Naruto se estrena por primera vez en cines

El Final: Naruto, la Película aterriza por primera vez en los cines españoles - SELECTA VISIÓN

MADRID 2, (CulturaOcio)

Grandes noticias para los fans del anime. El Final: Naruto, la Película se verá al fin en cines españoles. Tras su estreno en Japón en el año 2014, el largometraje de animación que culmina la historia del ninja se proyectará por primera vez en las salas de cine de nuestro país el viernes 2, sábado 3, domingo 4 y miércoles 7 de octubre.

Dirigida por Tsuneo Kobayashi y producida por Studio Pierrot, la película final de Naruto relata el desenlace de las aventuras de Naruto Uzumaki y sirve como conexión antes del comienzo de la siguiente generación de ninjas. El Final: Naruto, la Película llegará a los cines españoles tanto en versión original como con doblaje castellano y catalán.

El Final: Naruto, la Película se ha convertido en uno de los títulos más importantes de toda la saga y se sitúa justo entre los dos últimos capítulos del manga original. El creador Masashi Kishimoto, profundiza en el crecimiento personal de sus protagonistas y en la importancia de los vínculos que han definido las series de Naruto y Naruto Shippuden desde sus inicios.

La cinta se estrenó originalmente en Japón, para conmemorar el 15.º aniversario de la franquicia. El Final: Naruto, la Película supuso un hito histórico para millones de seguidores al convertirse en el primer largometraje plenamente integrado en el canon oficial de la serie. No en vano, el filme se convirtió en la película más taquillera de toda la saga hasta la fecha.

"EL ÚLTIMO DÍA SE ACERCA..."

"Ya han transcurrido dos años desde la fatídica batalla entre Naruto y Sasuke. Hinata teje en secreto una bufanda para Naruto con todo su amor, pero no se atreve a dársela porque la popularidad de este tras convertirse en el héroe de la villa hace que lo sienta más distante que nunca. Entonces, un hombre misterioso aparece ante Hinata con un perturbador mensaje: 'El último día se acerca... Pero antes... volveré a por ti, Hinata...'", señala la sinopsis oficial del filme.

La historia del protagonista continúa con un nuevo desafío para él y sus amigos: "... ¡Y la Luna comienza a caer sobre la Tierra! Mientras el mundo ninja libra una desesperada batalla contra el fin del mundo, Naruto y sus amigos se embarcan en una aventura para rescatar a Hanabi, la hermana pequeña de Hinata. ¿Conseguirán los sentimientos de Naruto y Hinata imponerse al trágico destino que conecta al Clan Otsutstuki con el Clan Hyuga?"