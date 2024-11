Los Na'vi de fuego tendrán un temible aliado en Avatar 3: Fuego y ceniza

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en los cines con El sentido del agua, James Cameron regresará al mundo de Pandora en Avatar 3: Fuego y ceniza, que llegará a las salas el 19 de diciembre de 2025. Entretanto, las primeras imágenes de la película parece haber anticipado una alianza entre los Na'vi y el despreciable coronel Miles Quaritch (Stephen Lang).

Durante la celebración de la D23 Expo en Brasil, Disney desveló nuevas imágenes de Avatar 3. Entre ellas se encuentra una que muestra a Quaritch en su cuerpo Na'vi, con las manos atadas a la espalda, mientras es trasladado a una aldea del pueblo de la Ceniza, también conocidos como los Na'vi de fuego.

La mayoría de quienes se encuentran detrás de él van armados o cargados de munición. Lo más probable es que se hayan topado con los militares y los hayan derrotado, o tal vez se hayan aliado con ellos.

