Ester Expósito será La Regenta en la nueva adaptación que prepara Netflix

Ester Expósito será 'la Regenta' en la nueva adaptación de uno de los grandes clásicos de la literatura española - NETFLIX

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Arranca el rodaje de La Regenta, la nueva adaptación del clásico decimonónico escrito por Leopoldo Alas, 'Clarín' que prepara Netflix. Ester Expósito será la encargada de dar vida a Ana Ozores, el personaje protagonista, en una película que, según adelanta la plataforma, reinterpretará el clásico "desde un nuevo punto de vista femenino".

Vetusta, esa "heroica ciudad que dormía la siesta" -como la describe Clarín en la primera línea de la obra-, vuelve a cobrar vida, pero esta vez en una versión contemporánea. "La novela de Clarín es tan rica que de ella pueden hacerse decenas de adaptaciones diferentes, como las que preceden a la nuestra o las que le seguirán. Yo he tratado de aproximarme al material, humildemente, desde un enfoque radicalmente personal, como hago siempre", afirma la directora Mar Coll (Salve María, Tres días con la familia), en el comunicado remitido por Netflix.

Coll, que también firma el guion junto a Anna R. Costa (Arde Madrid) y Diego Vega (El día de mi suerte), pone el foco en Ana Ozores, la protagonista que en esta nueva versión estará encarnada por la estrella de Élite y Venus, a quien describe como un "personaje luminoso que habita un universo listo para depredarla". "Una mujer cuya sensibilidad y obstinada búsqueda constituyen, en sí mismas, una forma de resistencia", señala la cineasta.

UNA NUEVA VERSIÓN QUE REINTERPRETA EL CLÁSICO DECIMONÓNICO

"Ana Ozores, la Regenta, vive un matrimonio cómodo pero vacío junto a Víctor Quintanar, en la asfixiante Vetusta, donde todo se sabe y todo se juzga. Bella e insatisfecha, Ana busca un sentido a su vida que su entorno no le permite alcanzar.

Sin pretenderlo, se convierte en el centro de dos obsesiones enfrentadas. Lo que comienza como una crisis íntima se convierte en un pulso silencioso entre el deseo, la fe y el poder social, donde cada gesto de Ana es observado, juzgado y utilizado por quienes la rodean", reza la sinopsis.

A Ester Expósito la acompañan Oriol Pla (Yo, adicto, El día de mañana) como el Magistral Fermín de Pas, Vito Sanz (Por cien millones, El refugio atómico) como Víctor Quintanar y Borja Luna (Respira, Sin huellas) como Álvaro Mesía.

Clara Ingold (Poquita fe) como Petra, Carlos González (La bola negra) como Frígilis, Ana Torrent (Furia) como Doña Paula, Itsaso Arana (Volveréis) como Visitación y Gonzalo de Castro (El problema final) como Ripamilán, completan el reparto. La Regenta, producida por María Zamora por parte de Elastica Films, en su primera colaboración con Netflix, todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial, pero ya ha comenzado su producción.