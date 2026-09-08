Ester Expósito denuncia que la violencia contra la mujer persiste "en lo estético"

Madrid, 8 de septiembre de 2026. Este miércoles 9 de septiembre Prime Video estrena 'Enfrentados: Marfil', película protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García. El filme, que adapta el primer volumen de la saga escrita por Mercedes Ron, autora de la trilogía 'Culpables', sigue a la hija de un poderoso empresario que, después de sobrevivir a un secuestro, comienza a convivir con un guardaespaldas que le enseña defensa personal y del que acacabara enamorándose. "Es una sociedad muy violenta con las mujeres desde muchos lugares diferentes. Tanto en lo estético como de una manera más física, como podemos ver en la película", denuncia Expósito en una entrevista concedida a Europa Press, señalando que en ocasiones esta violencia sistemática se ejerce de maneras tan "sutiles" que "ni nos damos cuenta".