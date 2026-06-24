Escucha Haciendo Amigos, la canción de Camela para la nueva comedia de Antonio Resines

Archivo - Un tema de Camela será la canción principal de Haciendo Amigos, nueva producción de Santiago Segura - SONY PICTURES - Archivo

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Camela lanza Haciendo amigos, su nueva canción compuesta para la película homónima protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez. El filme, una alocada comedia producida por Santiago Segura, llegará a los cines el próximo 10 de julio.

Tras la publicación de los sencillos Nunca te he olvidado y Tu mirada, Camela da un nuevo paso en su trayectoria con Haciendo amigos, el último avance de su próximo álbum Titánicos.

Con el estilo que los caracteriza, la canción ha sido elegida como tema principal de Haciendo amigos, película dirigida por David Marqués que propone una historia que promete hacer que los prejuicios salten por los aires y en la que los personajes se ven obligados a enfrentarse a sí mismos.

Según adelanta la productora, Haciendo amigos combinará humor, emoción y una mirada poco habitual en la comedia española en la que "Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse. Sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo".

La comedia, que explora la importancia de saber ponernos en el lugar de los demás, está dirigida por David Marqués (Puntos suspensivos) y cuenta con el guion de Marta González de Vega (Padre no hay más que uno), quien también forma parte del reparto junto a Gutiérrez, Resines y Montaner, entre otros.