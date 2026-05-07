Antonio Resines y Quim Gutiérrez, infiltrados en el tráiler de Haciendo amigos

Antonio Resines y Quim Gutiérrez en el tráiler de Haciendo amigos - ATRESMEDIA

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Haciendo amigos, comedia protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, que llegará a los cines el próximo 10 de julio. El filme está dirigido por David Marqués, realizador de Puntos suspensivos y coguionista de Campeones, y cuenta con Marta González de Vega (Padre no hay más que uno) como guionista.

Resines y Gutiérrez encarnan en la película a dos atracadores que, huyendo de la policía, se infiltran en un grupo de teatro de personas con discapacidad cuando el personaje de Gutiérrez es confundido con uno de sus integrantes. Pero no tardarán en tener problemas cuando los demás descubren el botín que han robado y les chantajean con revelar su identidad.

"Claro, a él no le dices nada porque como es subnormal...", suelta el personaje de Resines en el adelanto a una de las monitoras, que le reprende a él cuando uno de los chicos le hace una peineta. "Yo tengo discapacidad. El subnormal eres tú", le responde este. Más adelante, otro personaje le explica a Resines que "son adultos y no les gusta que les traten como críos".

"Antonio (Antonio Resines) y Félix (Quim Gutiérrez) son una pareja de atracadores de poca monta que, huyendo de la policía tras atracar una joyería, se cruzan con Eva (Megan Montaner), monitora de un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, que confunde a Félix con Ángel, un nuevo miembro del grupo al cual no conoce y al que están esperando. Aprovechando la confusión, Félix y Antonio consiguen escabullirse, sin saber que les espera un retiro creativo de una semana con el entrañable grupo", reza la sinopsis oficial de la película.

Haciendo amigos es una producción de Pequeñas Grandes cosas AIE, Bowfinger Int Pictures (la productora de Santiago Segura), Esto también pasará y Glow, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, en coproducción con Studio 33 con la participación de Atresmedia y Prime Video.