Escuadrón Suicida: ¿Mandó Bloodsport al Superman de Henry Cavill a la UCI?

El nuevo tráiler de El Escuadrón Suicida, la primera incursión de James Gunn en el Universo DC, ha revelado por qué Bloodsport, el personaje de Idris Elba, está en la cárcel de Belle Reve. El motivo es, ni más ni menos, que por disparar una bala de kriptonita a Superman y mandarlo directamente a la UCI.

Ante esta revelación, la reacción de los fans no ha podido ser otra que preguntarse si el kriptoniano al que hace referencia la película es el interpretado por Henry Cavill o se trata de una nueva encarnación del personaje. Algo a lo que Gunn ha respondido, aunque quizá no como sus seguidores esperaban.

"Sí, El Escuadrón Suicida es parte del DC Extended Universe, pero no sé a qué Superman le pasa eso porque yo no he hecho el casting para la próxima de Superman", ha explicado el realizador antes de señalar que "puede ser Henry o puede ser otra persona, lo decide alguien que no soy yo".

Aunque cabe la posibilidad de que el director simplemente esté jugando con las expectativas de los fans, lo más seguro es que, por las palabras de Gunn, a pesar de mencionar a Superman, la película no muestre el momento del disparo al superhéroe y, por tanto, evite especificar a qué encarnación le sucedió esto.

Aún así, cabe señala que el realizador ha confirmado que su cinta estará ambientada en el mismo universo que el resto del DCEU, con excepción de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y que llegará antes de The Flash, filme que sí se espera que haga importantes cambios en la continuidad de los personajes. Por tanto, y aunque aún no se ha confirmado ni desmentido que Cavill siga siendo Superman, quizá lo más lógico sea pensar que el kriptoniano hospitalizado en la película es el mismo de El hombre de acero.

Es necesario señalar además que el proyecto en el que trabaja J.J Abrams y que se rumorea que contará con un Superman negro, en caso de que finalmente Cavill no aparezca, no solo no estaría ambientado en el DCEU, según las últimas informaciones, sino que además transcurriría después que la película de Gunn.

A pesar de todo, Gunn ha querido tranquilizar a los fans y aclarar que Superman se ha recuperado del disparo. Un fan muy concienciado con la salud del kriptoniano le preguntó por el asunto al director en Twitter y este le respondió que aunque puede que haya perdido el bazo, está igual de sano que antes.

Perhaps with one less spleen than he had before but yes I think so. #Bloodsport @idriselba #TheSuicideSquad https://t.co/QpJTbzL8pr — James Gunn (@JamesGunn) June 22, 2021

A pesar de que, en esta versión, Bloodsport será británico en lugar de estadounidense, su relación con Superman se alinea bastante con los orígenes de DuBois en los cómics originales. Bloodsport debutó en el volumen 4 de 'Superman' de John Byrne, en 1987. En las grapas, es un hombre afroestadounidense cuya mente colapsa después de que su hermano regrese gravemente herido de la Guerra de Vietnam.

En el papel, DuBois es manipulado por Lex Luthor, quien le hace creer que le culpa de todo es Superman, llegando a herirle gravemente con una aguja impregnada de kryptonita. Fue arrestado y llevado a la isla de Stryker, donde se enfrentó cara a cara con la otra encarnación de Bloodsport, el fanático racista y supremacista blanco Alexander Trent.

Otro elemento que hará a este Bloodsport diferente del original es que, en la cinta, DuBois tiene una hija, Tyla (Storm Reid), cuyos propios antecedentes penales parecen ser parte de la motivación de DuBois para trabajar a regañadientes para Waller. Dado que, en los cómics, Bloodsport no tiene descendencia, será interesante ver su faceta de padre en la gran pantalla.

El Escuadrón Suicida servirá a la vez como secuela y reboot del filme dirigido en 2016 por David Ayer, presentando a nuevos miembros para la unidad y recuperando a los que mejor resultado dieron en la anterior entrega.

La película está protagonizada por Idris Elba como Bloodsport, Margot Robbie como Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jai Courtney como el Capitán Boomerang, Viola Davis como Amanda Waller o John Cena como Peacemaker, entre muchos otros. El filme llegará a las salas el próximo 6 de agosto.