Archivo - Estas eran, para Robert Redford, las 5 mejores películas de la historia - COPYRIGHT UNIVERSAL PICTURES / ENTERTAINMENT PICTU

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Redford falleció el martes 16 de septiembre a los 89 años en su rancho de Utah. El actor, director y productor deja tras de sí un legado cinematográfico tan extenso como inolvidable, destacando títulos como Dos hombres y un destino, El golpe o Memorias de África. Además, contribuyó a impulsar el cine independiente fundando el Festival de Cine de Sundance.

Durante la promoción de Un paseo por el bosque, película de 2015 que protagonizó junto a Emma Thompson, el legendario actor aprovechó para compartir cuáles eran, bajo su punto de vista, las cinco mejores películas de la historia. Con motivo de su fallecimiento, esta lista rescata los títulos que Redford eligió como sus filmes de referencia:

EVA AL DESNUDO

La obra maestra dirigida por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por Bette Davis y Anne Baxter es un incómodo relato sobre el mundo de las actrices, con los teatros de Broadway como telón de fondo. Estrenada en 1950, fue la película con más nominaciones a los Oscar (14 en total) hasta 1997, cuando la igualó Titanic.

EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES

Coetánea a Eva al desnudo, se trata de una crónica de una muerte anunciada. El largometraje definitivo de Billy Wilder, con una Gloria Swanson que supo retratar cómo Hollywood puede comerse hasta a sus propios divos. Una ácida crítica a la propia industria.

EL TERCER HOMBRE

Ganadora del Gran Premio del Festival de Cannes en 1949, el filme dirigido por Carol Reed es una de las mejores películas del cine negro de la historia. Un relato de intrigas y traiciones protagonizado por Orson Welles.

EL TESORO DE SIERRa MADRE

Uno de los mejores wéstern de la historia y también una de las mejores obras firmadas por John Huston. Protagonizada por el gran Humphrey Bogart y estrenada en 1948, la cinta se adentras en los aspectos más negativos de la naturaleza humana como la envidia, la soberbia y la excesiva ambición.

FELLINI, OCHO Y MEDIO

La única película de habla no inglesa de la lista de Redford es también la obra más personal del celebérrimo Federico Fellini, considerado una de las figuras imprescindibles del cine italiano. Estrenada en 1963 y protagonizada por uno de sus incondicionales, Marcello Mastroianni.