Muere Robert Redford: Hollywood llora a su chico de oro y a "un artista revolucionario"- CONTACTO

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Robert Redford ha muerto a los 89 años. Icono de la historia del cine, el chico de oro de Hollywood y mentor del cine independiente y nuevos talentos, el histórico cineasta y actor deja tras de sí un imborrable legado marcado por títulos como 'El golpe', 'Memorias de África', 'El hombre que susurraba a los caballos' o 'Dos hombres y un destino'. Su fallecimiento ha generado una avalancha de tributos y reacciones por parte de colegas, directores y personalidades de la industria que han destacado su talento único e imponente trayectoria.

Meryl Streep, que protagonizó junto a Robert Redford la mítica película Memorias de África en 1985, ha rendido un breve homenaje al actor tras su muerte. "Uno de los leones ha muerto. Descanse en paz mi querido amigo", dijo Streep, en un breve comunicado remitido a los medios por su oficina de prensa.

"Descanse en paz y gracias a Robert Redford, una figura cultural tremendamente influyente por sus decisiones creativas como actor, productor y director, y por lanzar el Festival de Cine de Sundance, que impulsó el movimiento del cine independiente estadounidense. Un artista revolucionario", escribió en la red social X Ron Howard, director de filmes como Willow, Apolo 13 o Una mente maravillosa.

#RIP & thank you RobertRedford, a tremendously influential cultural figure for the creative choices made as an actor/producer/director & for launching the Sundance Film Festival which supercharged America’s Independent Film movement. Artistic Gamechanger https://t.co/HswHhmWq2D — Ron Howard (@RealRonHoward) September 16, 2025

"Crecí con sus películas, sus actuaciones serenas y espontáneas y su elegancia omnipresente. Era LA estrella de cine y lo extrañaremos muchísimo. Descansa en paz, Robert", escribió James Gunn, director de Superman que además recomienda diez películas de Redford más allá de la dos que protagonizó junto a Newman, El golpe y Dos hombres y un destino.

I grew up with his movies: his quiet, unforced performances and ever-present grace. He was THE movie star, and will be greatly missed. Rest in Peace, Robert. If you want to watch a Redford movie that isn't the Sting or Butch Cassidy, here are ten I love:

Three Days of the Condor… pic.twitter.com/ZrkZffzRH3 — James Gunn (@JamesGunn) September 16, 2025

TRUMP: "ERA GENIAL"

El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha dedicado unas breves palabras a Robert Redford, tras la muerte del actor. En declaraciones justo antes de embarcar en el Air Force One para iniciar su visita de Estado al Reino Unido, Trump dijo: "Bueno, supongo que es una buena manera de irse. Pero solo diré que Robert Redford era genial. Tuvo una serie de años en los que no hubo nadie mejor".

Trump continuó diciendo que Redford hizo "siete u ocho grandes películas" y añadió que durante una época "era el más sexy, así que para mí era genial".

Redford había criticado anteriormente a Trump, comparándolo con un dictador. "Nuestra tolerancia y respeto compartidos por la verdad, nuestro sagrado estado de derecho, nuestra esencial libertad de prensa y nuestras preciosas libertades de expresión: todos han sido amenazados por un solo hombre", señaló el actor y cineasta en una declaración para la NBC en 2019.

Hillary Clinton también rindió homenaje a Redford a quien definió como "un auténtico icono estadounidense". "Siempre admiró a Robert Redford, no sólo por su legendaria carrera como actor y director, sino por lo que vino después. Defendió valores progresistas como la protección del medio ambiente y el acceso a las artes, al tiempo que creaba oportunidades para nuevas generaciones de activistas y cineastas. Un auténtico icono estadounidense", afirmó en redes sociales.

Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar por Todo a la vez en todas partes, publicó en Instagram una foto del finado dándole gracias por toda su carrera y su esfuerzo en la defensa del arte y la creación.

El famoso autor de terror Stephen King escribió en X: "Robert Redford ha fallecido. Formó parte de un Hollywood nuevo y emocionante en los años 70 y 80. Cuesta creer que tuviera 89 años".

Robert Redford has passed away. He was part of a new and exciting Hollywood in the 70s and 80s. Hard to believe he was 89. — Stephen King (@StephenKing) September 16, 2025

"Nuestra película, Coda, captó la atención de todos gracias a Sundance. Y Sundance se hizo realidad gracias a Robert Redford. Ha fallecido un genio", escribió Marlee Matlin, protagonista de la cinta que ganó el Oscar a mejor película en 2021.

Our film, CODA, came to the attention of everyone because of Sundance. And Sundance happened because of Robert Redford. A genius has passed. RIP Robert. pic.twitter.com/nwttVD1GvL — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) September 16, 2025

Rosie O'Donnell subió a Instagram una foto de Redford y la coprotagonista de Tal como éramos, Barbra Streisand, con el pie de foto: "Oh Hubbell -nunca seremos los mismos- Buenas noches Bob, menudo legado".

La escritora Marianne Williamson destacó que "pocas personas hicieron más en su vida para contribuir a la sociedad estadounidense que Robert Redford." "En áreas que van desde el cine al ecologismo y la política, utilizó su enorme poder para ayudar a crear un mundo mejor. Que descanse en la dicha sin fin", afirmo en X.

Few people did more in their lifetime to contribute to American society than Robert Redford. In areas ranging from film to environmentalism to politics, he used his enormous power to help create a better world.

May he rest in unending bliss. — Marianne Williamson (@marwilliamson) September 16, 2025

Por su parte, la leyenda de Star Trek William Shatner envió sus condolencias a la familia de Redford.

Condolences to the family of Robert Redford. 😔 — William Shatner (@WilliamShatner) September 16, 2025

El actor dos veces nominado al Oscar y ganador del Emmy Colman Domingo escribió en X: "Con cariño y admiración. Gracias, Sr. Redford, por su impacto imborrable. Perdurará por generaciones. Descanse en paz".

With love and admiration. Thank you Mr. Redford for your everlasting impact. Will be felt for generations. R.I.P. pic.twitter.com/j5kDEdlZi1 — Colman Domingo (@colmandomingo) September 16, 2025

Piers Morgan, el presentador de televisión británico, se refirió Redford como "una de las grandes estrellas de cine de todos los tiempos". "Una auténtica leyenda de Hollywood que protagonizó muchas de mis películas favoritas: Dos hombres y un destino, El golpe, Tal como éramos, Todos los hombres del presidente. ¡Menuda carrera, qué actor! ¡Qué triste pérdida!".