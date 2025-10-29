Emma Stone pregunta por su pelo en este clip de Bugonia, lo nuevo de Yorgos Lanthimos

Emma Stone pregunta por su pelo en este clip en primicia de Bugonia, lo nuevo de Yorgos Lanthimos - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El próximo viernes 7 de noviembre llegará a los cines Bugonia, la nueva película del aclamado director Yorgos Lanthimos. El filme está protagonizado por la ganadora de un Oscar Emma Stone y supone la tercera colaboración entre el cineasta y la actriz tras La favorita (2018), Pobres criaturas (2023) y Kinds of Kindness (2024).

"¿Y mi pelo?", pregunta una desorientada y esposada Michelle, el personaje encarnado por Stone, mientras se toca su cabeza. "Tu pelo ha sido destruido. Sí, te hemos rapado el pelo para evitar que contactes con tu nave", explica Jesse Plemons, que forma parte de una singular organización autodenominada 'Resistencia Humana'. "¿Mi nave? ¿Qué nave?", responde ojiplática.

"Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra", señala la sinopsis oficial de la película.

Bugonia es un remake de la comedia de ciencia ficción surcoreana Save the Green Planet. El reparto también incluye a Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. Yorgos Lanthimos dirige la cinta a partir de un guion de Will Tracy. Además, el filme está producido por Ari Aster, director de títulos como Midsommar y Hereditary.