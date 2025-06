¿Es Emma Stone Un Alien? Tráiler De Bugonia, La Nueva Marcianada De Lanthimos

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Ya ha salido a la luz el tráiler de Bugonia, la nueva película del aclamado director Yorgos Lanthimos protagonizada por la ganadora de un Oscar Emma Stone junto con Jesse Plemons. En la cinta, dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, encarnada por Stone, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra.

"Todo empieza con algo magnífico. Una flor. Luego, una abeja. Las obreras recolectan el polen para la reina, pero las abejas se están muriendo", se escucha en el adelanto, que muestra la vida del personaje de Stone como alta ejecutiva. Después se puede ver cómo un hombre asalta a la protagonista. "¿Cómo sabes que es una alienígena?", pregunta uno de los criminales. "Bueno, las señales son obvias", contesta su socio.

Bugonia es un remake de la comedia de ciencia ficción surcoreana Save the Green Planet. El reparto también incluye a Aidan Delbis, Stavros Halkias y Alicia Silverstone. Yorgos Lanthimos dirige la cinta a partir de un guion de Will Tracy. Además, el filme está producido por Ari Aster, director de títulos como Midsommar y Hereditary.

Focus Features ganó la guerra de ofertas por Bugonia, un cambio para Lanthimos después de que Searchlight distribuyera sus tres películas anteriores: La favorita (2018), Pobres criaturas (2023) y Kinds of Kindness (2024). A24 distribuyó las dos anteriores, Langosta (2015) y El sacrificio de un ciervo sagrado (2017).

"En realidad esta es una de las pocas veces que leo un guion que no he generado ni he estado desarrollando por mucho tiempo y de inmediato me atrajo", contó Lanthimos a The Playlist sobre Bugonia. "Luego trabajé un poco con el guionista Will Tracy para hacerlo un poco más mío. Es una de esas cosas en las que algo encaja en la historia, en el tono. Además, es algo que probablemente no había hecho antes, trabajar con los mismos actores, como Emma y Jesse de nuevo; es emocionante involucrarse, hacer algo diferente, pero también con esa sensación de familiaridad", dijo.

Bugonia llegará a los cines españoles el 7 de noviembre de 2025.